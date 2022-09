UFC hoje ao vivo: horário da luta Sandhagen x Song e onde assistir (17/09)

Tem brasileiro no UFC hoje ao vivo! As disputas entre o Card Preliminar e o Principal prometem agitar o UFC Vegas 60 neste sábado, 17 de setembro, diretamente de Las Vegas, nos Estados Unidos, com início às 17h (horário de Brasília). A luta principal apresenta Cory Sandhagen e Song Yadong, na categoria peso-galo.

Confira todas as informações do UFC hoje ao vivo e saiba como assistir.

Que horas é o UFC hoje ao vivo

O UFC hoje ao vivo começa às 17h (Horário de Brasília), diretamente de Las Vegas, nos Estados Unidos, com o Card Preliminar.

Mais tarde, às 8 da noite, pelo horário de Brasília, o Card Principal traz as lutas em destaque, como a de Sandhagen e Song Yadong neste sábado.

O torcedor deve sintonizar o canal Combate, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura, para assistir ao evento completo. No entanto, é necessário comprar o canal por valor extra na mensalidade, a partir de R$ 39,90. Esse valor garante ao apaixonado por artes marciais ter acesso completo as principais lutas no fim de semana.

O Card Preliminar será narrado por Rhodes Lima e comentários de Ana Hissa. Na sequência, André Azevedo, Marcelo Alonso e Luciano Andrade são responsáveis pela transmissão do Card Principal no UFC hoje ao vivo.

O torcedor pode assistir as duas primeiras lutas do Preliminar neste sábado de graça através do canal UFC Brasil no Youtube. Basta sintonizar e curtir.

Card Completo

Não tem briga pelo cinturão no UFC Vegas 60 deste sábado, mas o torcedor pode esperar grandes disputas e muita rivalidade dentro do octógono mais famoso do planeta. Serão treze lutas divididas entre Card Preliminar e o Card Principal.

O Card Preliminar começa primeiro, depois mais tarde o Principal apresenta seis lutas. A luta da noite será entre o norte-americano Cory Sandhagen e o chinês Song Yadong, na categoria peso-galo. A disputa não vale cinturão.

Cory é o quarto colocado no ranking da categoria, enquanto Song está em décimo lugar. O norte-americano brigou pelo cinturão interino na última luta, mas perdeu para Petr Yan em outubro do ano passado. Já o chinês venceu os seus últimos confrontos no UFC, com nocaute para cima de Marlon Moraes em março deste ano.

Além da luta principal, o Card contará com quatro brasileiros. São eles Gregory “Robocop” Rodrigues, Rodrigo “Zé Colmeia” Nascimento, a estreante Denise Gomes e Nikolas Motta.

Acompanhe a programação completa do UFC hoje ao vivo.

CARD PRELIMINAR – 17h

Peso-pena (até 65,7 Kg): Damon Jackson x Pat Sabatini

Peso-galo (até 61,2 Kg): Aspen Ladd x Sara McMann

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Trevin Giles x Louis Cosce

Peso-palha (até 52,1 Kg): Denise Gomes x Loma Lookboonmee

Peso-leve (até 70,3 Kg): Trey Ogden x Daniel Zellhuber

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Mariya Agapova x Gillian Robertson

Peso-galo (até 61,2 Kg): Tony Gravely x Javid Basharat

Peso-leve (até 70,3 Kg): Nikolas Motta x Cameron VanCamp

CARD PRINCIPAL – 20h

Peso-galo (até 61,2 Kg): Cory Sandhagen x Song Yadong

Peso-médio (até 83,9 Kg): Chidi Njokuani x Gregory Rodrigues

Peso-pena (até 65,7 Kg): Andre Fili x Bill Algeo

Peso-médio (até 83,9 Kg): Joe Pyfer x Alen Amedovski

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Tanner Boser x Rodrigo Nascimento

Peso-médio (até 83,9 Kg): Anthony Hernandez x Marc-Andre Barriault

Confira como foram as encaradas da pesagem no UFC Vegas 60.

Encaradas da Pesagem | UFC Vegas 60: Sandhagen x Song Veja como foram as encaradas na pesagem do #UFCVegas60! O evento é neste sábado (17), às 17 horas, ao vivo no Combate.

