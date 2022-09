UFC hoje card completo: horário Diaz x Ferguson e onde assistir (10/09)

Preparado para acompanhar as lutas do UFC hoje? Disputas no Card Preliminar e Principal serão realizadas neste sábado, 10 de setembro, no UFC 279, na T-Mobile Arena, em Las Vegas. A luta principal traz Nate Diaz e Tony Ferguson na categoria peso meio-médio, mas não vale cinturão. As lutas estão marcadas para às 19h (horário de Brasília).

Confira todas as informações do Card Completo no UFC hoje ao vivo.

Horário do UFC hoje ao vivo

O horário do UFC hoje vai ser às 19h, (horário de Brasília), diretamente de Las Vegas, nos Estados Unidos, com o Card Preliminar.

Mais tarde, às 23 horas, pelo horário de Brasília, o Card Principal começa com as lutas principais.

Para assistir todas as lutas neste sábado do UFC 279 é pelo canal Combate, disponível para todos os estados do Brasil através de operadoras de TV por assinatura. Para obter a programação é necessário comprar por valor extra na mensalidade o canal a partir de R$ 39,90 por mês.

O Card Preliminar contará com a participação de André Azevedo e Ana Hissa na transmissão. Já no Principal os profissionais do canal Rhoodes Lima narra e Luciano Andrade e Fabrício Werdum comentam.

As duas primeiras lutas no Preliminar serão transmitidas ao vivo e de graça pelo Youtube do UFC Brasil, disponível pelo aplicativo de celular, tablet, computador ou smart TV, assim como o navegador.

UFC hoje Card Completo

O UFC 279 neste sábado não terá briga por cinturão, mas promete grandes emoções aos torcedores apaixonados por muita ação dentro do octógono mais famoso do planeta. O Card Preliminar começa primeiro, onde mais tarde o Principal terá início.

De início, Diaz iria enfrentar Khamzat Chimaev na luta principal deste sábado. Mas após não bater o peso ideal na pesagem, o sueco foi desclassificado. Agora, Diaz vai enfrentar Tony Ferguson, pela categoria peso meio-médio. O UFC não divulgou a quantidade de ringues que a luta pode ou deve ter.

Serão três brasileiros neste fim de semana pelo UFC 279. Johnny Walker enfrenta Ion Cutelaba no peso meio-pesado, Jailton Almeida disputa força com Anton Turkalj em peso casado e Norma Dumont contra Danyelle Wolf no peso-pena. Dentre eles, apenas a luta de Johnny é válida pelo Card Principal.

Acompanhe a seguir a programação do UFC hoje.

CARD PRELIMINAR – Início às 19h

Peso-pena (até 65,7 Kg): Hakeem Dawodu x Julian Erosa

Peso casado (até 99,7 Kg): Jailton Almeida x Anton Turkalj

Peso-médio (até 83,9 Kg): Denis Tiuliulin x Jamie Pickett

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Jake Collier x Chris Barnett

Peso-pena (até 65,7 Kg): Norma Dumont x Danyelle Wolf

Peso-galo (até 61,2 Kg): Chad Anheliger x Heili Alateng

Peso-palha (até 52,1 Kg): Melissa Martinez x Elise Reed

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Darian Weeks x Yohan Lainesse

CARD PRINCIPAL – Início às 23h

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Nate Diaz x Tony Ferguson

Peso casado (até 81,6 Kg): Khamzat Chimaev x Kevin Holland

Peso casado (até 81,6 Kg): Li Jingliang x Daniel Rodriguez

Peso casado (até 63,5 Kg): Irene Aldana x Macy Chiasson

Peso meio-pesado (até 93 Kg): Johnny Walker x Ion Cutelaba

Confira as encaradas do UFC hoje.

