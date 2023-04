UFC hoje vai passar na BAND? Como assistir Holloway x Allen - 15/04

Direto de Kansas City, no Missouri, a disputa entre Max Holloway e Arnold Allen neste sábado é válida pela categoria peso-pena

Quem é apaixonado por artes marciais pode comemorar porque tem UFC hoje! Neste sábado, 15 de abril, a luta principal do UFC Kansas City traz Max Holloway e Arnold Allen na categoria peso-pena diretamente do Missouri, nos Estados Unidos. O evento começa às 18h30 (horário de Brasília) e segue até a madrugada.

Cinco brasileiros aparecem na programação entre Card Preliminar e Principal: Edson Barboza, Pedro Munhoz, Matheus Nicolau, Bruna Brasil e Denise Gomes.

Mas como assistir o UFC hoje? Todas as informações que você precisa estão no texto abaixo.

BAND vai transmitir o UFC hoje?

O canal BAND não vai transmitir o UFC Kansas City hoje. O serviço de streaming UFC Fight Pass é o único que vai exibir as lutas do Card Preliminar e Principal neste sábado para todo o Brasil.

Não dá para assistir o UFC hoje em nenhum canal de televisão. A única maneira é acompanhar na plataforma de streaming se você é assinante.

O Card Preliminar começa às 18h30, horário de Brasília, e as três primeiras lutas serão transmitidas de graça no UFC Brasil pelo Youtube e Facebook. Já o Principal só vai passar no UFC Fight Pass.

Card Preliminar das 18h30 - UFC Fight Pass

- UFC Fight Pass Card Principal a partir das 21h30 - UFC Fight Pas

Como assistir o UFC Fight Pass?

O UFC Fight Pass é a plataforma de streaming oficial da liga norte-americana de artes marciais. Só quem paga pela assinatura é que pode assistir o conteúdo disponível como as lutas ao vivo, entrevistas e quadros especiais com atletas e ídolos.

Por mês, o valor sai R$ 29,90, enquanto por ano o torcedor terá que desembolsar R$298.80 no ano. Dá para assistir o Fight Pass no computador, através do site (ufcfightpass.com.br) ou em qualquer dispositivo móvel conectado na internet como celular, tablet, videogames ou plataformas de streaming.

Dispositivos Android, iOS, Apple TV, Xbox One, Amazon Fire, Chromecast, Roku e LG aceitam o produto. A narração será de André Azevedo com comentários de Rodrigo Minotauro, Demian Maia e Carlão Barreto

Quais são as lutas do UFC Kansas City?

Catorze lutas serão disputadas no octógono mais famoso do planeta neste sábado. O evento é dividido em Card Preliminar e Principal, além das categorias.

CARD PRELIMINAR / 18h30:

Peso-pena (até 65,7 Kg): Bill Algeo x TJ Brown

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Brandon Royval x Matheus Nicolau

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Zak Cummings x Ed Herman

Peso-palha (até 52,1 Kg): Gillian Robertson x Piera Rodriguez

Peso-leve (até 70,3 Kg): Lando Vannata x Daniel Zellhuber

Peso-palha (até 52,1 Kg): Bruna Brasil x Denise Gomes

Peso-galo (até 61,2 Kg): Aaron Phillips x Gaston Bolanos

Peso-galo (até 61,2 Kg): Joselyne Edwards x Lucie Pudilova

CARD PRINCIPAL / 21h30:

Peso-pena (até 65,7 Kg): Max Holloway x Arnold Allen

Peso-pena (até 65,7 Kg): Edson Barboza x Billy Quarantillo

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Dustin Jacoby x Azamat Murzakanov

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Tanner Boser x Ion Cutelaba

Peso-galo (até 61,2 Kg): Pedro Munhoz x Chris Gutierrez

Peso-leve (até 70,3 Kg): Clay Guida x Rafa Garcia

