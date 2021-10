UFC hoje: confira o Card completo de lutas neste sábado (23/10)

O brasileiro Paulo Borrachinha e o italiano Marvin Vettori se enfrentam pela luta principal do UFC Vegas 41 neste sábado, 23/10, em Las Vegas, no estado de Nevada, pela categoria peso meio-pesado. Com o Card Preliminar, as lutas começam a partir das 14h (horário de Brasília) enquanto o Principal a partir das 17h. Confira os eventos do UFC hoje ao vivo e saiba onde assistir.

Onde assistir as lutas do UFC hoje ao vivo?

O UFC Vegas 41 terá transmissão ao vivo do canal Combate a partir das 14h (horário de Brasília) disponível apenas em operadoras por assinatura, ao vivo com narração de Rhoodes Lima e comentários de Ana Hissa, Minotauro e Daniel Fucs.

Entretanto, o Facebook do UFC Brasil e o canal SporTV 3 disponibilizam duas lutas do Preliminar ao vivo para todo o Brasil acompanhar.

Horário: 14h e 17h (horário de Brasília)

Transmissão: Combate

Claro TV – canal 240 e canal 740

Sky – canal 190 e canal 590

Vivo TV – canal 161 e 785

Oi TV – canal 360

Card completo no UFC Vegas 41 deste sábado

Dividido em duas categorias, o Ultimate Fighting Championship apresenta o Card Preliminar e o Principal. Neste sábado, a luta principal tem o brasileiro Paulo Borrachinha no octógono contra o italiano Marvin Vettori pela categoria peso meio-pesado. Na pesagem, os atleta trocaram farpas e ofensas, prometendo uma luta com grandes emoções hoje.

Além disso, outros seis brasileiros também vão lutar no UFC Vegas 41, sendo Francisco Massaranduba, Gregory Rodrigues, Tabatha Ricci, Livinha Souza, Daniel da Silva e Maria Oliveira.

Já na segunda luta principal deste sábado, os dois lutadores norte-americanos Grant Dawson e Ricky Glenn, no peso-leve, brigam pela vitória na competição.

Confira todas as lutas deste sábado abaixo.

CARD PRINCIPAL

Paulo Borrachinha x Marvin Vettori – Peso meio-pesado até 93 Kg

Grant Dawson x Ricky Glenn – Peso-leve até 70,3 Kg

Jessica Rose-Clark x Joselyne Edwards – Peso-galo até 61,2 Kg

Alex Caceres x Seung Woo Choi – Peso-pena até 65,7 Kg

Francisco Massaranduba x Dwight Grant – Peso meio-médio até 77,1 Kg

Nicolae Negumereanu x Ike Villanueva – Peso meio-pesado até 93 Kg

CARD PRELIMINAR

Jun Yong Park x Gregory Rodrigues – Peso-médio até 83,9 Kg

Mason Jones x David Onama – Peso-leve até 70,3 Kg

Tabatha Ricci x Maria Oliveira – Peso-palha até 52,1 Kg

Jamie Pickett x Laureano Staropoli – Peso-médio até 83,9 Kg

Khama Worthy x Jai Herbert – Peso-leve até 70,3 Kg

Jeff Molina x Daniel da Silva – Peso-mosca até 56,7 Kg

Livinha Souza x Randa Markos – Peso-palha até 52,1 Kg

Jonathan Martinez x Zviad Lazishvili – Peso-galo até 61,2 Kg

