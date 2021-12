UFC 269 hoje: horário e onde assistir as lutas ao vivo (11/12)

Duas disputas por cinturões agitam o UFC 269 neste sábado, 11/12, além de diversos brasileiros no octógono em Las Vegas, no estado de Nevaga, Estados Unidos. Na categoria peso-leve, Charles do Bronx enfrenta Dustin Poirier, enquanto por peso-galo, Amanda Nunes encara Julianna Peña. O evento começa as 20h (horário de Brasília), com as lutas principais apenas na madrugada. Saiba quais são todas as as lutas do UFC hoje, horários e onde assistir.

Que horas é a luta do UFC hoje, sábado?

O UFC 269 neste sábado, em Las Vegas, vai realizar duas disputas por cinturões, com o Card Preliminar começando a partir das 20h e, depois, o Card Principal às 00h, meia noite de sábado para domingo, ambos no horário de Brasília.

O canal Combate, apenas em canais por assinatura, é o responsável por realizar as transmissões do UFC com narração de Rhoodes Lima e comentários de Ana Hissa.

Horário: 20h e 00h (horário de Brasília)

COMBATE – Claro TV: 240 e 740 / Sky: 190 e 590 / Vivo TV: 161 e 785 / Oi TV: 360

Charles do Bronx e Amanda Nunes no UFC

Dois brasileiros estão na disputa por cinturão neste sábado. Primeiro, Charles do Bronx enfrenta o norte-americano Dustin Poirier pela categoria peso-leve. O brasileiro venceu Michael Chandler no UFC 262 em maio deste ano, além de contabilizar nove vitórias seguidas. Do outro lado, Poirier foi campeão interino.

Já na categoria peso-galo, a também brasileira Amanda Nunes encara Julianna Peña, norte-americana. Nunes é campeã em duas categorias do MMA, sendo peso-galo e peso-pena, indo buas a oitava defesa de título. Peña, entretanto, aparece em terceiro lugar no ranking.

Outros brasileiros também vão lutar neste sábado. São eles Raulian Paiva, Pedro Munhoz, Augusto Sakai, Bruno Blindado, André Sergipano e Priscila Cachoeira.

Card Completo das lutas hoje

O Ultimate Fighting Championship é dividido em Card Preliminar e Principal, onde as categorias são separadas por atletas, pesos e regras.

Confira as lutas que vão agitar este sábado no UFC.

Card Principal

Charles do Bronx x Dustin Poirier (Cinturão peso-leve até 70,3 Kg)

Amanda Nunes x Julianna Peña (Cinturão peso-galo até 61,2 Kg)

Geoff Neal x Santiago Ponzinibbio (Peso meio-médio até 77,1 Kg)

Kai Kara France x Cody Garbrandt (Peso-mosca até 56,7 Kg)

Raulian Paiva x Sean O’Malley (Peso-galo até 61,2 Kg)

Card Preliminar

Josh Emmett x Dan Ige (Peso-pena até 65,7 Kg)

Pedro Munhoz x Dominick Cruz (Peso-galo até 61,2 Kg)

Augusto Sakai x Tai Tuivasa (Peso-pesado até 120,2 Kg)

Jordan Wright x Bruno Silva (Peso-médio até 83,9 Kg)

André Muniz x Eryk Anders (Peso-médio até 83,9 Kg)

Miranda Maverick x Erin Blanchfield (Peso-mosca até 56,7 Kg)

Ryan Hall x Darrick Minner (Peso-pena até 65,7 Kg)

Randy Costa x Tony Kelley (Peso-galo até 61,2 Kg)

Gillian Robertson x Priscila Cachoeira (Peso-mosca até 56,7 Kg)

Confira todas as encaradas na pesagem do UFC.

