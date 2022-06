UFC hoje: horário e onde assistir as lutas neste sábado (26/06)

Tem brasileiro no UFC hoje! Neste sábado, 25 de junho, Arman Tsarukyan enfrenta Mateusz Gamrot na luta principal da noite pela categoria peso-leve, no UFC Vegas 57, válido pela temporada. Com início a partir das 20h (Horário de Brasília), o evento segue até a madrugada com muita disputa no octógono.

Três brasileiros vão disputar a vitória neste sábado pela vigésima primeira prova da temporada.

Horário do UFC hoje ao vivo

O horário do UFC hoje vai começar a partir das 20h (Horário de Brasília), diretamente do UFC Apex, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Com exclusividade, o canal Combate é quem transmite as emoções do UFC Vegas 57 para todos os estados do Brasil ao vivo. Entretanto, apenas assinantes das operadoras de TV por assinatura é que tem o direito de acompanhar.

Porém, o Facebook do UFC Brasil transmite as duas lutas iniciais do Card Preliminar neste sábado de graça. É só acessar o portal e curtir seja pelo celular, computador ou na smart TV.

Online, o canal Combate também está disponível. Basta acessar o aplicativo da emissora ou o Globo Play, serviço de streaming que possui a retransmissão do canal aos assinantes.

Quais são as lutas do UFC hoje?

A luta principal entre o armênio Arman Tsarukyan e o polonês Mateusz Gamrot pela categoria peso-leve promete agitar a noite deste sábado no UFC Apex, centro que reúne as disputas em Las Vegas, nos Estados Unidos.

O duelo está programado para acontecer em cinco rounds. Tsarukyan quer conquistar a sexta vitória consecutiva na temporada em sua primeira luta principal que realiza no UFC. Nas últimas rodadas, ele nocauteou Joel Alvarez e Christos Giagos.

Já Gamrot quer subir no ranking da categoria de qualquer maneira mas, para isso, terá de passar o seu rival no octógono hoje. Nas últimas semanas, venceu Scott Holtzman, Jeremy Stephens e o brasileiro Diego Ferreira.

Entre os brasileiros dois estão no Card Principal. Na abertura Rodolfo Vieira enfrenta Chris Curtis na categoria peso-leve, enquanto Thiago Moisés luta contra Christos Giagos na categoria peso-leve. Por fim, Raulian Paiva disputa contra Sergey Morozov no peso-galo.

Confira como foi a pesagem para o UFC hoje e as encaradas.

UFC hoje Card completo

Doze lutas vão acontecer no UFC hoje, o UFC Vegas 57 nos Estados Unidos. Esta é a vigésima primeira prova da temporada, exibindo dos competidores muita atenção com seus rivais, disciplina e qualidade dentro do octógono.

Para chegar até aqui, os lutadores passam por uma rígida dieta até a pesagem, onde precisam seguir todas as regras do UFC como medidas, peso e números exatos.

Confira a seguir todas as lutas do UFC hoje no Card Completo Principal e Preliminar.

CARD PRINCIPAL

Arman Tsarukyan x Mateusz Gamrot (Peso-leve até 70,3 Kg)

Neil Magny x Shavkat Rakhmonov (Peso meio-médio até 77,1 Kg)

Josh Parisian x Alan Baudot (Peso-pesado até 120,2 Kg)

Thiago Moisés x Christos Giagos (Peso-leve até 70,3 Kg)

Nate Maness x Umar Nurmagomedov (Peso-galo até 61,2 Kg)

Chris Curtis x Rodolfo Vieira (Peso-médio até 83,9 Kg)

CARD PRELIMINAR

Carlos Ulberg x Tafon Nchukwi (Peso meio-pesado até 93 Kg)

Shayilan Nuerdanbieke x TJ Brown (Peso-pena até 65,7 Kg)

Raulian Paiva x Sergey Morozov (Peso-galo até 61,2 Kg)

JP Buys x Cody Durden (Peso-mosca até 56,7 Kg)

Brian Kelleher x Mario Bautista (Peso-galo até 61,2 Kg)

Vanessa Demopoulos x Jihn Yu Frey (Peso-palha até 52,1 Kg)

+ Quando vai ser a próxima corrida da Fórmula 1 em 2022?