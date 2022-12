Horário do UFC hoje, programação e onde assistir Blachowicz x Ankalaev (10/12)

Tem briga por cinturão no UFC hoje! Após a dolorosa eliminação do Brasil na Copa do Mundo, o torcedor pode se distrair com a disputa entre Jan Blachowicz e Magomed Ankalaev neste sábado, 10 de dezembro, no UFC 282 pela categoria meio-pesado. O UFC começa às 20h (horário de Brasília) na T-Mobile Arena, em Las Vegas. Todas as informações que você precisa saber estão no texto a seguir.

A luta principal da noite vale o cinturão. No Card desde sábado, a luta entre Vinicius Salvador e Daniel "Miojo" da Silva foi cancelada após a pesagem por um problema médico de Daniel.

Que horas começa o UFC hoje em Las Vegas?

O UFC hoje começa às 20h (Horário de Brasília) com o Card Preliminar, na T-Mobile Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Mais tarde, o Card Principal com as lutas da noite e a disputa por cinturão terão início, contando com a briga entre Jan Blachowicz e Magomed Ankalaev pelo título vão começar às 00h (horário de Brasília), madrugada de sábado para domingo.

Por todo o Brasil, as transmissões seguem o horário de Brasília. Porém, torcedores que moram nos estados de Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul devem estar atentos com a diferença no horário.

Como assistir o UFC hoje?

O Combate transmite todas as lutas do UFC hoje às 20h (Horário de Brasília) para todos os estados do país. O canal só está disponível por valor extra em operadoras de TV por assinatura.

Para adquirir o Combate, é necessário entrar em contato com a operadora, seja ela Sky, Claro, Oi e a Vivo, e, pelo valor de R$ 39,90 extra na mensalidade, obter toda a programação do UFC em casa. A transmissão do canal Combate traz Rhoodes Lima, Ana Hissa e Luciano Andrade.

Também dá para assistir no GloboPlay, plataforma de streaming da emissora. Porém, é necessário também ser assinante do produto.

As duas primeiras lutas do Card Preliminar na noite no UFC 282 serão transmitidas ao vivo e de graça no Youtube do Combate, no site e também no SporTV 3, canal disponível somente em operadoras de TV por assinatura.

Lutas do UFC hoje no Card Completo

O UFC 282 neste sábado apresenta doze lutas em Las Vegas, T-Mobile Arena, nos Estados Unidos. O evento não tem brasileiros, mas tem disputa por cinturão entre o ex-campeão Jan Blachowicz e Magomed Ankalaev na categoria meio-pesados.

Quem nocautear, leva o cinturão para casa na temporada e garante o primeiro lugar no ranking.

Não tem brasileiro no Card deste sábado. A luta entre Vinicius Salvador e Daniel "Miojo" da Silva teve de ser cancelada após Daniel passar do limite em sua pesagem e apresentar problemas médicos.

O UFC, ou Ultimate Fighting Championship, é uma organização de Artes Marciais Mista.

Para não perder nenhuma luta, confira a programação do UFC hoje.

CARD PRINCIPAL - 00h

Cinturão meio-pesado (até 92,9 Kg): Jan Blachowicz x Magomed Ankalaev

Peso-leve (até 70,3 Kg): Paddy Pimblett x Jared Gordon

Peso casado (até 81,6 Kg): Santiago Ponzinibbio x Alex Morono

Peso-médio (até 83,9 Kg): Darren Till x Dricus Du Plessis

Peso-pena (até 65,7 Kg): Bryce Mitchell x Ilia Topuria

CARD PRELIMINAR - 20h

Peso-galo (até 61,2 Kg): Raul Rosas Jr. x Jason Perrin

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Jairzinho Rozenstruik x Chris Daukaus

Peso-médio (até 83,9 Kg): Edmen Shahbazyan x Dalcha Lungiambula

Peso-médio (até 83,9 Kg): Chris Curtis x Joaquin Buckley

Peso-pena (até 65,7 Kg): Billy Quarantillo x Alexander Hernandez

Peso-pena (até 65,7 Kg): TJ Brown x Erik Silva

Peso-galo (até 61,2 Kg): Cameron Saaiman x Steven Koslow

Assista as encaradas para o UFC 282 neste sábado.



