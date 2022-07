UFC hoje: horário e onde assistir Card completo de lutas (02/07)

Sábado apresente duas lutas com disputa de cinturão em categorias diferentes, com transmissão ao vivo

Fique ligado torcedor, porque tem disputa de cinturão no UFC hoje! Neste sábado, 2 de julho, Israel Adesanya quer defender o seu título ao enfrentar Jared Cannonier no peso-médio, enquanto na categoria peso-pena Alexander Volkanovski vai lutar contra o ex-campeão Max Holloway. Com início às 19h (Horário de Brasília) em Las Vegas, o UFC 276 segue até a madrugada com mutia rivalidade e emoções.

Três brasileiros vão disputar o UFC 276 neste sábado, com transmissão ao vivo para todos os estados.

Qual é o horário do UFC hoje ao vivo?

O UFC hoje vai começar às 19h, sete da noite, pelo horário de Brasília, diretamente de Las Vegas, nos Estados Unidos.

O canal Combate vai transmitir todas as emoções do UFC 276 neste sábado com exclusividade, disponível somente em operadoras de TV por assinatura em todos os estados do Brasil. Basta sintonizar a programação e curtir.

Porém, as duas primeiras lutas do Card Preliminar serão transmitidas de graça pelo Facebook do UFC Brasil logo no início do evento. É só entrar na rede social e assistir por onde e como quiser.

Para assistir online, o serviço de streaming Globo Play disponibiliza o canal Combate através do aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV.

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Onde assistir UFC hoje: Combate

Local: Las Vegas, nos Estados Unidos.

Quais são as lutas de hoje no UFC?

É isso mesmo torcedor, tem disputa por cinturão no UFC hoje! Pelo Card Principal, duas lutas serão por defesas do título, em diferentes categorias.

Abrindo a etapa principal estão o australiano Alexander Volkanovski, que defende o cinturão pela quarta vez na categoria peso-pena, contra o ex-campeão Max Holloway, norte-americano.

Mais tarde, para fechar a noite de sábado em grande estilo, o nigeriano Israel Adesanya defende o cinturão pela quinta vez na categoria peso-médio contra norte-americano Jared Cannonier. O confronto promete muita rivalidade entre as duas partes.

Além do cinturão, três brasileiros vão lutar no UFC 276 hoje: no Card Preliminar, André Sergipano enfrenta Uriah Hall, pela categoria peso-médio. Depois, no Principal, Alex Poatan e Pedro Munhoz entram no octógno mais famoso do mundo nas categorias peso-médio e peso-galo respectivamente.

Confira toda a pesagem deste fim de semana no UFC 276.

UFC hoje Card completo hoje ao vivo

Lutas em diferentes categorias estão programa para o UFC hoje, sábado em 2 de julho de 2022. O UFC 276 traz a presença de três brasileiros no octógono, enquanto no Card Principal a defesa de dois cinturões.

Na pesagem, realizada dias antes do evento, os atletas verificam o seu peso e altura, além das medidas de acordo com a liga norte-americano de artes marciais.

Confira o Card completo de hoje.

CARD PRINCIPAL

Israel Adesanya x Jared Cannonier (Cinturão peso-médio até 83,9 Kg)

Alexander Volkanovski x Max Holloway (Cinturão peso-pena até 65,7 Kg)

Sean Strickland x Alex Poatan (Peso-médio até 83,9 Kg)

Robbie Lawler x Bryan Barberena (Peso meio-médio até 77,1 Kg)

Pedro Munhoz (61,4 Kg) x Sean O’Malley (Peso-galo até 61,2 Kg)

CARD PRELIMINAR

Brad Riddell x Jalin Turner (Peso-leve até 70,3 Kg)

Jim Miller x Donald Cerrone (Peso meio-médio até 77,1 Kg)

Ian Garry x Gabe Green (Peso meio-médio até 77,1 Kg)

Brad Tavares x Dricus Du Plessis (Peso-médio até 83,9 Kg)

Uriah Hall x André Sergipano (Peso-médio até 83,9 Kg)

Jessica Eye x Maycee Barber (Peso-mosca até 56,7 kg)

Jessica-Rose Clark x Julija Stoliarenko (Peso-galo até 61,2 Kg)

