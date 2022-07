Copa do Mundo 2022 será em novembro no Catar

Copa do Mundo 2022 escalação do Brasil e destaques no elenco

Copa do Mundo 2022 escalação do Brasil e destaques no elenco

Faltam ainda alguns meses para descobrir como será a Copa do Mundo 2022 e a escalação do Brasil na competição. O elenco oficial deve ser divulgado até o dia 30 de outubro, praticamente um mês antes do evento começar oficialmente. Fato é que alguns nomes já estão mais certos do que nunca, outros ainda estão em avaliação.

Escalação do Brasil na Copa do Mundo 2022

Na Copa do Mundo 2022, a escalação do Brasil ainda é incerta. Porém, alguns craques já estão com bilhetes certos para a competição, como é o caso de Neymar, Alisson, Marquinhos, Casemiro e Vinícius Jr. Veja quais são os possíveis convocados para a Copa do Mundo 2022, no Catar.

Neymar – Copa do Mundo 2022

Principal nome do elenco brasileiro na Copa do Mundo 2022, Neymar é um nome confirmadíssimo na escalação de Tite. O atacante, hoje, joga no Paris Saint-Germain e é considerado um dos maiores craques do mundo, junto com Cristiano Ronaldo e os colegas de equipe Messi e Mbappé.

O camisa 10 da seleção brasileira foi revelado pelo Santos, time em que jogava desde os 11 anos de idade. Neymar foi convocado para jogo com a camisa da seleção brasileira principal pela primeira vez em 2010 e em 2014 participou da sua primeira Copa do Mundo. Em 2022, o craque irá para o seu terceiro Mundial.

No PSG, onde joga atualmente, Neymar apresentou-se como a compra mais cara do clube e a mais cara da história do futebol, pelo valor de 222 milhões de euros, o equivalente a 821 milhões de reais em 2017.

Vinícius Jr.

O atleta de 21 anos é destaque do futebol europeu. Ganhou ainda mais fama e chamou atenção dos torcedores após a final da Champions League, quando marcou o gol da vitória do Real Madrid em cima do Liverpool.

O camisa 20 do time espanhol joga como atacante e renovou o contrato com o Real Madrid, com um salário de valor astronômico. O valor anual deve subir para mais de R$ 52 milhões aproximadamente, segundo o jornal espanhol “Marca”.

O jogador foi revelado pela base do Flamengo e estreou no Campeonato Brasileiro aos 16 anos. Ainda em 2017, foi vendido para o time europeu por 45 milhões de euros. A quantia representou a segunda maior venda da história do futebol brasileiro na época, atrás apenas de Neymar.

Richarlison – Copa do Mundo 2022

Richarlison também deverá ser convocado por Tite para a Copa do Mundo 2022. A escalação brasileira trará o atleta como um reforço no ataque da equipe canarinho. Atualmente, Richarlison atua como ponta esquerda e centroavante no time Everton. Na época em que foi para o time se tornou a contratação mais cara da história do clube.

Também chamado de “Pombo”, Richarlison foi revelado no Real Noroeste, em 2013, e lá permaneceu até o ano seguinte, quando foi para o América-MG. Desde 2018, o atleta joga pelo Everton. No mesmo ano, foi escalado pela seleção brasileira pela primeira vez.

Alisson – Copa do Mundo 2022

Com 30 anos, o goleiro Alisson já está indo para a sua segunda Copa do Mundo, escalado como titular pelo técnico Tite. O atleta, atualmente, joga pela equipe do Liverpool e, mesmo não vencendo a Champions League 2022, está entre os tops do mundo. Nessa temporada, foi vice da Premier League e vice na Champions.

Alisson surgiu na base do Internacional, assumindo a titularidade em 2014, com a saída de Dida da equipe. Em 2015, com o bom desempenho na Copa da Libertadores, começou a ser sondado pelo Roma, que apenas em 2016 assinou contrato com o jogador. Após a Copa do Mundo de 2018, o goleiro foi para o time inglês Liverpool.

Hoje, o goleiro é titular da equipe brasileira. Na era Tite, Alisson foi escalado em quase todos os jogos das eliminatórias de 2018. Em 2019, Alisson foi convocado para a Copa América e sofreu apenas 1 gol, o que lhe deu o título de Melhor Goleiro da Copa América em 2019. Nas eliminatórias para a Copa do Mundo 2022, também foi titular na maioria dos jogos. E hoje, os seus reservas são Ederson e Weverton, dois goleiros que também devem estar no elenco da Copa do Catar.

Marquinhos

O zagueiro Marquinhos também é nome certo na convocação de Tite para a Copa do Mundo 2022, apesar da escalação brasileira ainda não ter sido fechada por completo.

Com 28 anos, o atleta joga no Paris Saint Germain, junto com craques como Neymar, Messi e Mbappé. Atualmente, é conhecido como um dos melhores zagueiros do mundo.

Marquinhos foi revelado pelo Corinthians. Chegou ao time em 2002 e permaneceu lá até 2012, na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Após 2012, com o título da Libertadores, foi chamado para jogar na Europa.

Sua primeira participação na seleção brasileira foi em 2013, em uma partida contra Honduras, quando entrou para substituir David Luiz.

Thiago Silva

Com 37 anos, Thiago Silva é um dos jogadores mais experientes da seleção brasileira. Sua primeira convocação foi em 2008, durante um jogo das eliminatórias para a Copa de 2010. Nas Olimpíadas daquele ano também teve oportunidade de jogar com a camisa da seleção como um dos jogadores acima dos 23 anos. Em 2022, Thiago Silva vai para a sua quarta Copa do Mundo.

Desde 2020, o atleta joga como zagueiro pelo Chelsea, na Inglaterra. A contratação se deu de forma prática e a custo zero, após o fim do contrato no Paris Saint-Germain. Em 2021, o atleta conquistou a Champions League e a SuperCopa UEFA. Em 2022, o jogador participou da Copa do Mundo de Clubes da FIFA e foi eleito como o melhor da competição.

Casemiro

Na Copa do Mundo 2022, a escalação brasileira também deve contar com o volante Casemiro. O atleta, atualmente, joga no Real Madrid e, na temporada atual, conta com o título da Champions League no seu portfólio. Isso o deixa ainda mais certo na disputa da Copa do Mundo do Catar no final do ano.

Casemiro se tornou titular absoluto da seleção brasileira na era Tite. Em 2018, foi escalado para as eliminatórias e depois para a Copa do Mundo.

Laterais do Brasil: principal dúvida de Tite na Copa do Mundo:

Na Copa do Mundo 2022, a incerteza de Tite na escalação do Brasil está nas laterais. Para a lateral esquerda, os principais nomes são Alex Sandro, da Juventus, Guilherme Arana, do Atlético-MG, Alex Telles, do Manchester United e Renan Lodi, do Atlético de Madrid.

Já na lateral-direita, o nome mais forte é o de Daniel Alves. O atleta já tem duas Copas na carreira e, aos 39 anos, ainda tem posição válida para ser titular na competição. Isso se dá também ao fato de que não há muitos concorrentes para a sua vaga. Um nome que pode entrar na disputa pela titularidade, no entanto, é o de Danilo, da Juventus, que vem se destacando graças à qualidade defensiva.

Copa do Mundo 2022: mudança de regras e escalação

Na Copa do Mundo 2022, a escalação do Brasil contará com 26 nomes, e não mais com 23 nomes, como era antigamente. No jogo, 11 jogadores são titulares e os outros 15 convocados ficam no banco de reservas.

As novas regras fazem parte da decisão da FIFA de atender a necessidade dos jogadores e da equipe técnica. A medida foi tomada na época de pandemia do Covid-19, e persistiu mesmo depois dela. Isso graças a outras competições mundiais que adoram a regra, como foi o caso da Copa América e Eurocopa.

Não apenas essa mudança fará parte do Mundial em 2022. A FIFA, junto à IFAB (International Board), ainda liberaram as cinco substituições de forma permanente.