UFC hoje: onde assistir e horário da luta de José Aldo hoje (04/12)

O brasileiro José Aldo é a grande estrela do UFC Vegas 44 neste sábado, 04/12, na categoria peso-galo como a luta principal da noite diante de Rob Font no UFC Apex, em Enterprise, Nevada. Além disso, outras treze disputas no octógono também vão acontecer a partir das 21h (horário de Brasília). Confira todas as as lutas do UFC hoje ao vivo, horários e também onde assistir.

Que horas começa o UFC hoje?

Neste sábado, o UFC Vegas 44 vai realizar lutas no Card Preliminar começa a partir das 21h (nove horas da noite) ao vivo e depois o Card Principal às 00h, meia noite de sábado para domingo, ambos no horário de Brasília.

O canal Combate, disponível apenas em operadoras por assinatura, é o responsável por realizar as transmissões do UFC ao vivo com narração de Rhoodes Lima e comentários de Ana Hissa.

Além disso, o Youtube UFC Brasil disponibiliza duas lutas do Preliminar para assistir de graça.

Horário: 21h e 00h (horário de Brasília)

CANAL COMBATE – Claro TV: 240 e 740 / Sky: 190 e 590 / Vivo TV: 161 e 785 / Oi TV: 360

José Aldo e Rob Font é a luta principal do UFC hoje

O porto-riquenho Rob Font ocupa neste momento o 4º lugar do ranking principal do UFC, acumulando quatro vitórias consecutivas na temporada. Do outro lado, o brasileiro José Aldo é um ícone do MMA, vindo de duas vitórias seguidas em busca de conquistar o seu segundo cinturão por categorias diferentes.

O duelo entre as duas lendas do UFC está programado para acontecer em cinco round mas, se tratando de dois grandes lutadores, tudo pode acontecer.

Além de José Aldo, outro brasileiro é Leonardo Santos no Principal contra Clay Guida no peso-leve.

UFC Vegas 44 hoje Card Completo ao vivo

O Ultimate Fighting Championship é considerado o maior evento de MMA do mundo. A liga é dividida em Card Preliminar e Principal, onde as categorias são separadas por atletas, pesos e regras.Neste sábado não tem disputa por cinturão, mas grandes lutas prometem agitar toda a noite.

Saiba quais são todas as lutas deste sábado no UFC Vegas 44.

Card Principal

Rob Font x José Aldo (Peso-galo até 61,2 kg)

Brad Riddell x Rafael Fiziev (Peso-leve até 70,3 kg)

Jimmy Crute x Jamahal Hill (Peso meio-pesado 92,9 kg)

Clay Guida x Leonardo Santos (Peso-leve até 70,3 kg)

Brendan Allen x Chris Curtis (Peso-médio até 83,9 kg)

Alex Morono x Mickey Gall (Peso meio-médio até 77,1 kg)

Card Preliminar

Maki Pitolo x Dusko Todorovic (Peso-médio até 83,9 kg)

Manel Kape x Zhalgas Zhumaghulov (Peso-mosca até 56,7 kg)

Bryan Barberena x Darian Weeks (Peso meio-médio até 77,1 kg)

Jake Matthews x Jeremiah Wells (Peso meio-médio até 77,1 kg)

Cheyanne Vlismas x Mallory Martin (Peso-palha até 52,2 kg)

Alonzo Menifield x William Knight (Peso meio-pesado 92,9 kg)

Claudio Puelles x Chris Gruetzemacher (Peso-leve até 70,3 kg)

Louis Smolka x Vince Morales (Peso-galo até 61,2 kg)

Assista a seguir todas as pesagens do UFC Vegas 44 para este sábado.

