UFC hoje: onde assistir Emmett x Topuria sábado - 24/06

Saiba quais são as lutas deste fim de semana no UFC e como assistir ao vivo

Não tem disputa por cinturão no UFC hoje, mas o dia promete ter muita ação dentro do octógono mais famoso do planeta. Neste sábado, 24 de junho, a luta principal do UFC Jacksonville será entre Josh Emmett e Ilia Topuria na categoria peso-pena, na VyStar Veterans Memorial Arena. Saiba o horário e como assistir ao vivo o UFC hoje.

O evento contará com a participação de cinco atletas brasileiros: Amanda Ribas, Gabriel Santos, Bruno "Blindado" Silva, Wellington Turman e Tabatha Ricci.

O Card Preliminar começa às 12h30, meio dia e meia, enquanto o Principal tem início às 16h, horário de Brasília. Não perca o guia completo do evento neste sábado.

Onde assistir UFC hoje em Jacksonville

O torcedor acompanha o UFC Jacksonville no UFC Fight Pass ao vivo neste sábado. O serviço de streaming só está disponível para assinantes por R$ 29,90 por mês ou R$ 298,90 plano anual.

As primeiras lutas estão disponíveis de graça no Youtube e Facebook do UFC Brasil. É possível assistir de qualquer lugar do Brasil.

Horário: a partir das 12h30 (Horário de Brasília)

Local: VyStar Veterans Memorial Arena, em Jacksonville, Flórida

Onde assistir UFC hoje: UFC Fight Pass

Band vai transmitir hoje o UFC?

Hoje, 24 de junho, o UFC n˜qo será transmitido pela Band. O evento de artes marciais não consta na programação da emissora e, por isso, o torcedor não tem como acompanhar.

Em agosto do ano passado, a emissora informou a parceria com a maior liga de MMA do mundo, o UFC. O acordo, segundo a Band, prevê a exibição de 12 eventos ao vivo, desde card preliminares, cards principais e FIght Nights, marcando o retorno das lutas para a TV aberta desde 2018.

No entanto, a emissora tem transmitidos poucos sábados de luta no ano, dando preferência para lutas com brasileiros no octógono ou disputa por cinturão.

Quais são as lutas de hoje no UFC?

Catorze lutas estão na programação do UFC Jacksonville neste sábado, divididos em Card Preliminar e Principal. A luta principal tem duração de até cinco rounds, enquanto as demais são três.

Na luta principal do sábado, Josh Emmett é o atual número 5 do ranking peso-pena, enquanto Ilia Topuria é o 9º colocado na classificação.

CARD PRELIMINAR - a partir das 12h30

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Neil Magny x Phil Rowe

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Randy Brown x Wellington Turman

Peso-leve (até 70,3 Kg): Mateusz Rebecki x Loik Radzhabov

Peso-palha (até 52,1 Kg): Tabatha Ricci x Gillian Robertson

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Zhalgas Zhumagulov x Josh Van

Peso-leve (até 70,3 Kg): Trevor Peek x Jose Mariscal

Peso-pena (até 65,7 Kg): Jamall Emmers x Jack Jenkins

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Tatsuro Taira x Kleydson Rodrigues

Peso-médio (até 83,9 Kg): Cody Brundagex Sedriques Dumas

CARD PRINCIPAL - a partir das 16h

Peso-pena (até 65,7 Kg): Josh Emmett x Ilia Topuria

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Amanda Ribas x Maycee Barber

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Austen Lane x Justin Tafa

Peso-pena (até 65,7 Kg): David Onama x Gabriel Santos

Peso-médio (até 83,9 Kg): Brendan Allen x Bruno "Blindado" Silva

