Qual é a situação do Brasil na Liga das Nações de vôlei feminino 2023

Campeã olímpica em 2008 e 2012, a Seleção Brasileira de vôlei feminino carrega o status de melhor elenco de todos os tempos. Sob o comando do experiente José Roberto Guimarães, o grupo disputa a Liga das Nações de vôlei feminino 2023 em busca da primeira medalha de ouro. Saiba qual é a situação do Brasil e do que o time precisa.

Do que o Brasil precisa na Liga das Nações de vôlei feminino?

Com duas semanas de confrontos na fase classificatória, a Seleção Brasileira de vôlei feminino ocupa a quinta posição com seis vitórias e 18 pontos na Liga das Nações. O grupo venceu a Holanda, República Dominicana, Croácia, Coreia do Sul, Sérvia e Alemanha, mas perdeu para a China e Estados Unidos.

O Brasil está atrás da Polônia, Estados Unidos, Turquia e China na classificação geral. No entanto, as americanas já estão com a vaga garantida porque os confrontos vão acontecer em Arlington, no estado do Texas, e por isso avançam direto.

Na tabela de classificação, os sete primeiros avançam para as quartas de final da Liga das Nações de vôlei feminino. Caso o país norte-americano termine entre os sete primeiros uma nova vaga se abre para o concorrente que estiver em oitavo lugar.

Para seguir até a próxima fase, a Seleção Brasileira de Zé Roberto Guimarães tem que ocupar as primeiras posições da tabela de classificação. Para isso, precisa marcar pelo menos 20 pontos entre as três semanas de disputas classificatórias, mas é importante ressaltar que não há um valor exato. É certo que, quanto mais vitórias, melhor.

Qual é o próximo jogo do Brasil?

A Itália é a próxima adversária da Seleção Brasileira na Liga das Nações de vôlei feminino. O desafio é válido pela primeira rodada da terceira semana da fase classificatória.

A competição encerra a primeira etapa no domingo, 02 de julho, onde serão definidos os sete classificados para as quartas de final.

Para não perder nenhum lance, confira a agenda da terceira semana do Brasil feminino.

Brasil x Itália – SporTV 2

Quarta-feira, 28/06 às 10h30 (Horário de Brasília)

Bangkok, na Tailândia

Brasil x Canadá – SporTV 2

Quinta-feira, 29/06 às 07h (Horário de Brasília)

Bangkok, na Tailândia

Brasil x Turquia – SporTV 2

Sexta-feira, 30/06 às 10h30 (Horário de Brasília)

Bangkok, na Tailândia

Tailândia x Brasil – SporTV 2

Domingo, 02/07 às 10h30 (Horário de Brasília)

Bangkok, na Tailândia

Classificação da Liga das Nações feminina

Dezesseis seleções disputam a Liga das Nações de vôlei feminino na temporada. São três semanas de fase classificatória onde os sete primeiros avançam para as quartas de final.

Caso os Estados Unidos termine nas primeira posições, uma nova vaga se abre.

1 Polônia - sete vitórias e 20 pontos

2 Estados Unidos - sete vitórias e 19 pontos

3 Turquia - seis vitórias e 19 pontos

4 China - seis vitórias e 18 pontos

5 Brasil - seis pontos e 18 pontos

6 Alemanha - seis pontos e 16 pontos

7 Japão - cinco pontos e 16 pontos

8 Itália - cinco pontos e 12 pontos

9 Sérvia - três pontos e 10 pontos

10 Canadá - três pontos e 7 pontos

11 República Dominicana - três vitórias e 7 pontos

12 Holanda - duas vitórias e 8 pontos

13 Tailândia - duas vitórias e 8 pontos

14 Croácia - duas vitórias e 6 pontos

15 Bulgária - uma vitória e 5 pontos

16 Coreia do Sul - zero vitórias e 0 pontos

