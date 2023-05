UFC hoje vai passar na BAND? Como assistir as lutas de sábado, 20/05

Presença feminina no octógono do UFC hoje! Neste sábado, 20 de maio, a brasileira Mackenzie Dern e a norte-americana Angela Hill protagonizam a luta principal da noite no peso-palha em Las Vegas, nos Estados Unidos. Com transmissão ao vivo para todos os estados do Brasil, o UFC Vegas 73 começa às 17h (Horário de Brasília) e segue até a madrugada.

Doze lutas serão realizadas neste sábado. Além de Mackenzie, o evento também traz outros três brasileiros: Diego Ferreira, Rodrigo Nascimento e Natália Silva.

Vai passar na Band? Confira o guia completo que o portal DCI preparou sobre como assistir o UFC hoje.

BAND vai transmitir o UFC hoje?

A BAND não vai transmitir o UFC hoje. O evento não consta na programação da emissora. O torcedor que é apaixonado por artes marciais só pode acompanhar a programação no UFC Fight Pass.

O Card Preliminar hoje começa às 17h, horário de Brasília, em Las Vegas. O UFC Fight Pass transmite com exclusividade todas as lutas preliminares.

Mais tarde, o Card Principal terá início às 20h (Horário de Brasília) também com transmissão no Fight Pass. A brasileira Mackenzie estará no octógono na luta principal.

Além disso, as primeiras lutas serão transmitidas no Facebook e Youtube do UFC Brasil de graça.

CARD PRELIMINAR – 17h no UFC Fight Pass

– 17h no UFC Fight Pass CARD PRINCIPAL – 20h no UFC Fight Pass

Como assistir o UFC Fight Pass?

O Fight Pass é o serviço de streaming oficial do UFC, liga norte-americana de artes marciais. Pagando o valor necessário por mês ou no ano você tem acesso à transmissão de todos os eventos do calendário ao vivo na palma da sua mão.

Por mês, o valor R$ 29,90 dispõe todas as lutas do UFC, além do arquivo e outras organizações. No ano, o plano é de R$ 298,80 com o mesmo acesso. Dá para assistir no celular, tablet, computador e smartv.

Acesse o site (www.ufcfightpass.com.br), clique em “assine”, escolha qual é o melhor pacote ao seu bolso, faça o seu cadastro e pronto.

Dá para acessar o UFC Fight Pass no computador ou celular, no aplicativo para Android, iOS, além das televisões da Apple TV, Xbox One, Amazon Fire TV, Chromecast, Roku e LG Smart TV.

Programação do UFC Vegas 73 hoje

Doze lutas estão na programação do evento deste sábado, em Las Vegas, no estado de Nevada. Serão sete no Card Preliminar e cinco no Principal, sem disputa por cinturão.

Na categoria peso-palha, a americana-brasileira Mackenzie Dern enfrentará a norte-americana Angela Hill na luta principal da noite. Além de Dern, também estarão presente os brasileiros Diego Ferreira, Rodrigo Nascimento e Natália Silva.

Confira a programação de lutas do UFC hoje.

CARD PRELIMINAR – a partir das 17h

Peso-leve (até 70,3 Kg): Maheshate x Viacheslav Borshchev

Peso-palha (até 52,1 Kg): Karolina Kowalkiewicz x Vanessa Demopoulos

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Orion Cosce x Gilbert Urbina

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Ilir Latifi x Rodrigo Nascimento

Peso-leve (até 70,3 Kg): Chase Hooper x Nick Fiore

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Natália Silva x Victoria Leonardo

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Takashi Sato x Themba Gorimbo

CARD PRINCIPAL – a partir das 20h

Peso-palha (até 52,1 Kg): Mackenzie Dern x Angela Hill

Peso-médio (até 83,9 Kg): Edmen Shahbazyan x Anthony Hernandez

Peso casado (até 54,4 Kg): Emily Ducote x Loopy Godinez

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): André Fialho x Joaquin Buckley

Peso-leve (até 70,3 Kg): Diego Ferreira x Michael Johnson

