UFC hoje vai passar na BAND? Como assistir as lutas neste sábado (25/02)

Saiba como assistir as lutas do UFC Vegas 70 neste sábado, com transmissão ao vivo

O torcedor pode esperar por grandes disputas no UFC hoje, mesmo sem valer cinturão. Diretamente de Las Vegas, nos Estados Unidos, o UFC Vegas 70 será realizado neste sábado, 25 de fevereiro, a partir das 18h (Horário de Brasília), no UFC Apex. Com a disputa entre Nikita Krylov e Ryan Spann, saiba se o evento vai passar na TV hoje.

Todas as lutas tem transmissão ao vivo no Brasil. Saiba como assistir ao UFC hoje.

BAND transmite o UFC hoje ao vivo

Sim, a BAND vai transmitir o UFC hoje. Depois de três semanas sem exibir o evento de artes marciais, a emissora optou por inserir o Card Principal na programação deste sábado.

Lembrando que a emissora só vai transmitir o Card Principal, com as cinco lutas em destaque.

O Card Preliminar começa às 18h (Horário de Brasília) e vai passar só no UFC Fight Pass, serviço de streaming para assinantes. Mais tarde, o Card Principal à partir das 21h (Horário de Brasília) será exibido tanto na plataforma como na BAND para todo o Brasil ao vivo e de graça.

A emissora não divulgou a equipe de narrador e comentaristas neste sábado.

CARD PRELIMINAR - a partir das 18h no UFC Fight Pass

CARD PRINCIPAL - a partir das 21h no UFC Fight Pass e BAND

Onde assistir UFC Fight Pass?

O UFC Fight Pass é o serviço de streaming oficial do proprietário da empresa do UFC. Ele está disponível no Brasil, mas somente para quem assina o produto.

Para se tornar assinante basta acessar o site (www.ufcfightpass.com.br), clicar em "assine" e, na sequência, escolher qual é o pacote que você deseja assinar. No plano mensal o valor é de R$ 29,90, pagando a assinatura com esse valor todos os meses, com opções no cartão de crédito. Já o valor anual e total é de R$ 298,80.

O UFC Fight Pass está disponível no computador, pelo site, e nos aplicativos para celular, Android e iOS, tablets e smartv.

O torcedor que não é assinante não tem acesso ao conteúdo do aplicativo.

Programação UFC Vegas 70 hoje

A luta principal neste sábado vai ser entre o ucraniano Nikita Krylov e o norte-americano Ryan Spann, na categoria peso meio-pesado. Não vale cinturão, mas a disputa promete ser acirrada dentro do octógono.

Quatro brasileiros estão na programação deste sábado: André Muniz, Augusto Sakai, Gabriella Fernandes e Rafael Alves entre o Card Principal e Preliminar no UFC hoje.

CARD PRINCIPAL - a partir das 21h

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Nikita Krylov x Ryan Spann

Peso-médio (até 83,9 Kg): André Muniz x Brendan Allen

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Augusto Sakai x Don'Tale Mayes

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Tatiana Suarez x Montana De La Rosa

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Mike Malott x Yohan Lainesse

CARD PRELIMINAR - a partir das 18h

Peso-leve (até 70,3 Kg): Erick Gonzalez x Trevor Peek

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Jasmine Jasudavicius x Gabriella Fernandes

Peso-leve (até 70,3 Kg): Jordan Leavitt x Victor Martinez

Peso casado (até 58,9 Kg): Ode Osbourne x Charles Johnson

Peso-leve (até 70,3 Kg): Joe Solecki x Carl Deaton

Peso-leve (até 70,3 Kg): Rafael Alves x Nurullo Aliev

Peso-galo (até 61,2 Kg): Hailey Cowan x Ailin Perez

É HOJE! Não perca o #UFCVegas70, ao vivo a partir de 18h30 (horário de Brasília)! Card principal na @BandTV, evento completo apenas no @UFCFightPassBR! pic.twitter.com/umRXZCHFUg — UFC Brasil (@UFCBrasil) February 25, 2023



