UFC hoje vai passar na Band? Horário UFC 291 com Alex Poatan - 29/07

O UFC hoje está de volta neste sábado, 29 de julho, com a disputa por cinturão e a presença do brasileiro Alex Poatan na luta co-principal da noite contra Jan Blachowicz, diretamente de Salt Lake City, nos Estados Unidos. O evento começa às 20h, e segue até a madrugada.

Na luta principal da noite, os americanos Dustin Poirier e Justin Gaethje se enfrentam pelo cinturão vago BMF na categoria peso-leve.

Além de Alex Poatan, o UFC 291 também apresenta outros cinco brasileiros: Marcos Pezão, Gabriel Bonfim, Cláudio Ribeiro, Vinícius Salvador e Priscila Cachoeira.

Onde vai passar o UFC hoje em Salt Lake City?

As lutas do UFC hoje, 29, não vão passar na Band, mas dá para assistir no UFC Fight Pass ao vivo em qualquer lugar do Brasil. Nenhuma outra emissora da televisão pode passar o UFC porque não tem os direitos de imagens.

As primeiras lutas do Card Preliminar serão transmitidas no UFC Brasil no Youtube e Facebook.

ONDE ASSISTIR O UFC HOJE:

TV aberta: nenhuma emissora da televisão aberta, incluindo a Band, vai transmitir o UFC hoje no Brasil.

TV paga: nenhum canal vai transmitir o UFC 291.

Online: o UFC Fight Pass é o único meio para assistir o evento deste sábado. Entre no site, cadastre-se e escolha o melhor plano para se tornar assinante e ter acesso à plataforma.

Alex Poatan enfrenta Jan Blachowicz

Queridinho da torcida brasileira, Alex Poatan entra no octógono mais famoso do mundo para enfrentar o polonês Jan Blachowicz na luta co-principal da noite, pela categoria peso meio-pesado, no UFC 291 hoje.

O duelo deste sábado marca a estreia do ex-campeão peso-médio Poatan na nova divisão contra o ex-dono do título da categoria. Se o brasileiro vencer, garante o passaporte para a disputa de cinturão da divisão, um grnade passo para a sua carreira nas artes marciais.

Poatan, 35 anos, acumula sete vitórias, sendo seis por nocaute. Em sua última luta, o brasileiro perdeu para o adversário Israel Adesanya por nocaute técnico em briga por cinturão no UFC 287. Desde então, Poatan decidiu se aventurar em uma divisão acima e, agora, quer brigar pelo resultado positivo.

Jan, por outro lado, tem 40 anos e vem de empate com Magomed Ankalev na luta pelo cinturão da divisão. Ele soma 39 disputas com 29 vitórias, onde nove foram por nocaute.

Card completo UFC 291

Onze lutas estão na programação do UFC 291 neste sábado, em Salt Lake City, nos Estados Unidos, entre o Card Preliminar e o Principal.

Tem disputa por cinturão ''BMF'', seis brasileiros no octógono e confrontos que vão fazer você grudar os olhos no televisor para acompanhar cada golpe.

CARD PRELIMINAR - a partir das 20h

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Gabriel Bonfim x Trevin Giles

Peso-mosca (até 56,7 Kg): CJ Vergara x Vinicius Salvador

Peso-médio (até 83,9 Kg): Roman Kopylov x Cláudio Ribeiro

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Jake Matthews x Darrius Flowers

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Matthew Semelsberger x Uros Medic

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Miranda Maverick x Priscila Cachoeira

CARD PRINCIPAL - a partir das 23h

Peso-leve (até 70,3 Kg)*: Dustin Poirier x Justin Gaethje

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Jan Blachowicz x Alex Poatan

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Derrick Lewis x Marcos Pezão

Peso-leve (até 70,3 Kg): Tony Ferguson x Bobby Green

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Michael Chiesa x Kevin Holland

