UFC hoje vai passar na Band? Onde assistir Fiziev x Gamrot ao vivo - 23/09

Não tem disputa por cinturão no UFC hoje, mas a luta principal entre Rafael Fiziev e Mateusz Gamrot na categoria peso-leve trará muita ação aos apaixonados por artes marciais. O card preliminar começa às 17h (de Brasília) neste sábado, 23 de setembro, e segue até a noite em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Band vai transmitir o UFC hoje em Las Vegas?

A Bandeirantes não vai transmitir na TV aberta o UFC hoje com Rafael Fiziev e Mateusz Gamrot. O pay-per-view da liga UFC Fight Pass exibe com exclusividade o card preliminar e principal neste sábado para assinantes em qualquer lugar do país.

As três primeiras lutas do UFC Vegas 79 serão exibidas de graça no UFC Brasil no Youtube. Basta acessar o site ou o aplicativo do celular, tablet ou smartv e procurar o canal oficial.

No Brasil, a Rede Bandeirantes é a dona dos direitos de transmissão do UFC, mas decidiu não passar o evento neste sábado para exibir o STF, evento de MMA brasileiro.

Horário: a partir das 17h (de Brasília)

Local: T-Mobile, em Las Vegas, Estados Unidos

Onde assistir: UFC Fight Pass

O que esperar da luta principal?

Pela categoria peso-leve, o cazaques Rafael Fiziev e o polonês Mateusz Gamrot protagonizam a luta principal deste sábado, em Las Vegas, nos Estados Unidos, sexto e sétimo colocado no ranking respectivamente. A grande disputa da noite está prevista para cinco rounds, enquanto as outras duram três.

Mateusz é um dos mais experientes lutadores da categoria, com 24 lutas no cartel sendo 22 vitórias e apenas duas derrotas, sendo três delas no primeiro round e cinco por finalização. A última luta do competidor foi em março deste ano, em vitória contra Jalin Turner.

Já Rafael soma 14 disputas com 12 triunfos e duas derrotas, com seis vitórias no primeiro round e oito por finalizações. Para chegar até o lugar de destaque na principal liga de arte marciais do mundo, Rafael precisou superar os obstáculos da infância e adolescência, trabalhando com muay thai e até como policial no Cazaquistão, de acordo com o portal Super Lutas.

Por ter uma melhor colocação no ranking, Rafael é favorito no duelo contra o polonês.

Quais são as lutas do UFC Vegas 79 hoje?

Onze lutas estão na programação do UFC neste sábado, em Las Vegas, separadas por card preliminar e principal por diferentes categorias. Marina Rodriguez, Ricardo Ramos e Tamires Vidal são os brasileiros na lista de lutas do evento em diferentes categorias.

As lutas começam às 17h, horário de Brasília, e segue até a madrugada.

CARD PRELIMINAR - às 20h (UFC Fight Pass)

Peso-galo: Dan Argueta x Miles Johns

Peso meio-médio: Tim Means x Andre Fialho

Peso-médio: Jacob Malkoun x Cody Brundage

Peso-pesado: Mohammed Usman x Jake Collier

Peso-palha: Mizuki x Hannah Goldy

Peso-galo: Tamires Vidal x Montserrat Rendon

CARD PRINCIPAL - às 17h (UFC Fight Pass)

Peso-leve: Rafael Fiziev x Mateusz Gamrot

Peso-pena: Bryce Mitchell x Dan Ige

Peso-palha: Marina Rodriguez x Michelle Waterson-Gomez

Peso meio-médio: Bryan Battle x AJ Fletcher

Peso-pena: Ricardo Ramos x Charles Jourdain

