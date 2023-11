UFC hoje vai passar na Band? Onde assistir o UFC São Paulo 2023

Evento acontece no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, neste sábado

A cidade de São Paulo será o palco do UFC, a principal liga de MMA do mundo, neste sábado, 04 de novembro, quatro anos após a vitória de Jan Blachowicz contra o brasileiro Ronaldo Jacaré. O evento no Ginásio do Ibirapuera, com início às 19h (de Brasília), traz 13 lutas, incluindo a principal do peso-pesado entre Jailton Almeida e Derrick Lewis. Onde acompanhar a transmissão cada uma das disputas você confere no texto abaixo.

Band vai transmitir o UFC São Paulo hoje?

O card preliminar começa às 19h e terá transmissão do pay-per-view UFC Fight Pass, enquanto as três primeiras lutas do evento em São Paulo serão exibidas de graça no canal UFC Brasil no Youtube e Facebook.

A boa notícia é que a luta de Jailton Almeida contra Derrick Lewis no UFC São Paulo hoje vai passar na BAND. A emissora só transmite as seis disputas do card principal neste sábado na TV aberta, a partir das 22h, horário de Brasília.

Todas as lutas no octógono mais famoso do planeta serão transmitidas ao vivo na plataforma de streaming Fight Pass também. Só quem paga a mensalidade por mês é que pode assistir o UFC Fight Pass ao vivo, disponível no site www.ufcfightpass.com e no aplicativo.

CARD PRELIMINAR - a partir das 19h (UFC Fight Pass e UFC Brasil no Youtube/Facebook)

CARD PRINCIPAL - a partir das 22h (BAND e UFC Fight Pass)

Qual a altura do lutador Jailton Malhadinho?

Jailton Almeida, também conhecido como 'Malhadinho', é um atleta de 32 anos e 1,91 m inscrito no UFC, a maior liga de artes marciais do planeta. O brasileiro faz parte da nova geração de MMA e possui em seu cartel 21 lutas, com 19 vitórias e duas derrotas, sendo 14 delas no primeiro round, sete por nocaute e 12 por finalização.

O baiano de Salvador assinou contrato com a organização após participar do programa Dana White's Contender Series, criação do proprietário do UFC, Dana White. Hoje, Jailton é o nono colocado do peso-pesado, vindo de triunfo contra Jairzinho Rozenstruik em maio deste ano. O duelo deste sábado, porém, é apenas a sexta luta do brasileiro no UFC, acumulando cinco triunfos seguidos.

Conforme mostra as estatísticas do site oficial do UFC, Jailton conquistou parte das vitórias pela via rápida, com um tempo médio de 4m44s de luta, além de dominar os adversários no solo e ser muito bom em se proteger de golpes certeiros.

Esta, porém, não é a primeira vez que Malhadinho luta no Brasil. No UFC 283, em janeiro deste ano, ele venceu Shamil Abdurakhimov no Rio de Janeiro, após nocaute. Porém, é a primeira vez que ele atuará como o protagonista do evento em casa.

Sucesso em tentativas de queda:

Jailton Almeida – 71,4%

Tentativas de finalização a cada 15 minutos:

Jailton Almeida – 2,54

Média de quedas a cada 15 minutos:

Jailton Almeida – 6,35

*informações do site oficial do UFC Brasil

Quantas vitórias tem Derrick Lewis no UFC?

Se Jailton é um dos principais nomes da nova geração, o americano Derrick Lewis faz parte da velha guarda do MMA, com números importantes em seu cartel que nenhum outro atleta jamais alcançou, assim como Anderson Silva. O veterano de 38 anos e 1,90 m nasceu em New Orleans, nos Estados Unidos, e possui mais de 20 lutas na organização.

Em seu cartel Lewis tem 38 lutas, sendo 27 triunfos oriundos de nove no primeiro round e 22 por nocaute, enquanto contabiliza 11 derrotas. Em 29 de julho deste ano, Derrick derrotou Marcos Rogério de Lima, o que lhe garantiu a 13ª posição no ranking peso-pesado.

Derrick, segundo o site oficial do UFC Brasil, carrega o legado de maior nocauteador da história da liga, com 14 triunfos por esta via. Além disso, também é excelente em acertar golpes no solo para deixar o seu adversário no chão sem conseguir se levantar.

Abaixo, alguns números do atleta.

Knockdowns a cada 15 minutos:

Derrick Lewis – 0,59

Precisão de golpes:

Derrick Lewis – 50,6%

*informações do site oficial do UFC Brasil

Quais são as lutas do UFC São Paulo?

Nenhuma luta na programação do UFC neste sábado vale cinturão, mas cada um dos 13 embates a serem disputados na cidade de São Paulo, entre o card preliminar e principal, trazem atletas brasileiros. Além de Jailton, o evento terá outros 13 representantes nacionais como Gabriel Bonfim, Rodrigo "Zé Colmeia" Nascimento, Caio Borralho e Rodolfo Vieira.

Durante a pesagem realizada na última sexta-feira, Ismael Bonfim e Victor Hugo pesaram acima do limite permitido em suas categorias, peso-leve e galo respectivamente, por isso as lutas foram retiradas do card. Já Eduarda Moura também pesou acima, com 30% da bolsa repassada para a adversária.

A luta principal está prevista para cinco rounds, enquanto as demais duram três. Confira a programação com todas as lutas segundo as informações do site oficial do UFC Brasil.

CARD PRELIMINAR - a partir das 19h

Peso casado: Elves Brener x Kaynan Kruschewsky

Peso-galo: Victor Hugo x Daniel Marcos

Peso meio-médio: Elizeu Capoeira x Rinat Fakhretdinov

Peso meio-pesado: Vitor Petrino x Modestas Bukauskas

Peso-palha: Angela Hill x Denise Gomes

Peso-palha: Eduarda Moura x Montserrat Ruiz

Peso-leve: Kaue Fernandes x Marc Diakiese

CARD PRINCIPAL - a partir das 22h

Peso-pesado: Jailton "Malhadinho" Almeida x Derrick Lewis

Peso meio-médio: Gabriel Bonfim x Nicolas Dalby

Peso-pesado: Rodrigo "Zé Colmeia" Nascimento x Don’Tale Mayes

Peso-médio: Caio Borralho x Abus Nurmagomedov

Peso-médio: Rodolfo Vieira x Armen Petrosyan

Peso-leve: Ismael Bonfim x Vinc Pichel

