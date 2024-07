Vai passar na band? Onde assistir o ufc 304 hoje e horário (27/07)

Dois títulos estão em jogo no sábado, quando o UFC 304 começa em Manchester — veja como assistir a todas as lutas no Brasil.

Neste sábado, 27 de julho, ocorre o UFC 304 em Manchester, na Inglaterra, com o evento principal apresentando Belal Muhammad e Leon Edwards pelo título dos meio-médios. São 14 disputas, então veja o horário e como assistir ao vivo.

O título interino dos pesos pesados ​​também estará em disputa no sábado, com Tom Aspinall definido para enfrentar Curtis Blaydes. Enquanto o card principal inclui apenas duas lutas pelo título, as preliminares e as preliminares iniciais estão lotadas de lutadores promissores buscando deixar sua marca e se aproximar de uma disputa pelo título em suas respectivas divisões.

Onde assistir a luta do UFC hoje?

Todo o card da luta do UFC hoje estará disponível no Fight Pass neste sábado, 27 de julho, com as preliminares começando às 19h e o card principal a partir das 22h (horários de Brasília). A Band não fará a transmissão do evento.

A TV Globo também não irá exibir UFC.

Para se tornar assinante do Fight Pass o torcedor pode escolher duas opções: o valor mensal e o preço anual.

Card completo das lutas

Já faz mais de três anos desde que Edwards e Muhammad lutaram pela última vez, com a luta de 2021 terminando sem resultado. Desde então, ambos os lutadores têm tido sequências de vitórias impressionantes, adicionando intriga extra à revanche, já que tanto a sequência quanto o título estarão em jogo.

Aqui está o card completo da luta do evento de sábado:

Cartão principal

Leon Edwards vs. Belal Muhammad (título dos meio-médios do UFC)

Tom Aspinall vs. Curtis Blaydes (título interino dos pesos pesados ​​do UFC)

Bobby Green vs. Paddy Pimblett

Christian Leroy Duncan vs. Gregory Rodrigues

Arnold Allen vs. Giga Chikadze

Preliminares

Muhammad Mokaev x Manel Kape

Nathaniel Wood x Daniel Pineda

Molly McCann x Bruna Brasil

Caolan Loughran x Jake Hadley

Preliminares iniciais

Mick Parkin vs. Lukasz Brzeski

Oban Elliott vs. Preston Parsons

Sam Patterson vs. Kiefer Crosbie

Shauna Bannonv vs. Alice Ardelean

Modestas Bukauskas vs. Marcin Prachnio

