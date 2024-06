Vai passar na Globo? Horário da luta do Anderson Silva hoje contra Sonnen (15/06)

Anderson Silva e Chael Sonnen se enfrentam neste sábado, 15 de junho, e reeditam duelo que marcou a carreira do brasileiro. O confronto ocorre em São Paulo pelas regras do boxe.

Onde assistir a luta do Anderson Silva hoje?

Na noite deste sábado, 15, a luta de Anderson Silva x Sonnen vai passar no canal Combate ao vivo e na TV Globo, mas só após o Altas Horas, às 00h15.

No canal Combate, as lutas serão transmitidas ao vivo partir de 22h (horário de Brasília)

O card do Spaten Fight Night terá quatro lutas:

Anderson Silva x Chael Sonnen (boxe)

Hebert Conceição x Esquiva Falcão (boxe)

Kalyl Silva x Paulo Roberto (boxe)

Bia Mesquita x Jojo Ramos (MMA)

Carreira de Anderson Silva

Ídolo da nação brasileira, o lutador Anderson Silva tem 24 anos de carreira no MMA, contando com 34 vitórias e apenas 11 derrotas entre as 44 lutas que disputou no UFC, em catorze anos na liga profissional. Vinte destas vitórias foram por nocaute, e seis por finalização.

Em julho de 2013, ele garantiu a invencibilidade por mais de catorze lutas, quando perdeu para Chris Weidman. Spider também atingiu a maior sequência de vitórias no UFC, sendo 17, sete anos sem perder nenhuma luta.

Spider também tem 21 lutas principais no UFC, o que nenhum outro lutador conquistou para ser a atração principal do evento na liga.

