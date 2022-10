Vai ter brasileiro na F1 2023? Saiba quem vai representar o Brasil

A Fórmula 1 é a elite do automobilismo. Assim como grandes nomes como Ayrton Senna, Alain Prost, Michael Schumacher e Niki Lauda já passaram entre as pistas, outros ainda estão no caminho para construírem a sua história. Para a próxima temporada, o torcedor quer saber se vai ter brasileiro na F1 2023 para torcer.

Vai ter brasileiro na F1 2023?

A resposta é sim torcedor, vai ter piloto brasileiro nas pistas da Fórmula 1 em 2023! Serão dois pilotos testes na elite do automobilismo: Felipe Drugovich, campeão da Fórmula 2 em 2022 pela Aston Martin e Pietro Fittipaldi, neto do bicampeão Emerson Fittipaldi, na Haas.

Drugovic, paranaense de 22 anos será o piloto reservas da equipe britânica Aston Martin, além de participar do Programa de Desenvolvimento de Pilotos da Aston Martin. Os titulares do elenco serão Lance Stroll e Fernando Alonso.

Em comunicado publicado dois dias depois de Drugovich conquistar o título antecipado da F2, a Aston Martin comemorou a participação do jovem em seu time.

“Temos o prazer de anunciar que o campeão Fórmula 2 de 2022, Felipe Drugovich se tornará o primeiro membro do Programa de Desenvolvimento de Motoristas da Aston Martin”.

Não há como saber se Drugovich será utilizado com frequência na próxima temporada pela Aston Martin. No entanto, como manda a regra da FIA, ele vai correr em pelo menos um treino livre na sexta-feira. Além disso, a Aston Martin confirmou que estará presente no treino livre de GP de Abu Dhabi, a última etapa da temporada 2022.

Já Fittipaldi, de 26 anos, quase chegou a ocupar o cargo principal da Haas após a desclassificação de Mazepin com a exclusão de pilotos russos. Porém, Kevin Magnussen foi escolhido para tomar a posição. Em 2020, ele substituiu Romain Grosjean em duas corridas após grave acidente.

Confira o anúncio da Aston Martin.

Quais pilotos estão confirmados na Fórmula em 2023?

A temporada 2022 não acabou, e as equipes já se preparam para a próxima edição da Fórmula 1. Pilotos, reservas, premiações e mudanças são revisados para a busca ao título do Mundial.

Daniel Ricciardo está fora da McLaren para 2023, assim como Yuki Tsunoda, na Alpha Tauri, Nicholas Latifi, para a Williams, Zhou Guanyu na Alfa Romeo e Mick Schumacher, na Haas.

A novidade fica com a transferência de Fernando Alonso, da Alpine para Aston Martin, para assumir a vaga de Vettel, que já prepara a sua aposentadoria ao fim deste ano.

RED BULL: Max Verstappen e Sergio Perez

FERRARI: Charles Leclerc e Carlos Sainz

MERCEDES: Lewis Hamilton e George Russell

MCLAREN: Lando Norris

ALPINE: Esteban Ocon

ALFA ROMEO: Valtteri Bottas

ALPHATAURI: Pierre Gasly

HAAS: Kevin Magnussen

WILLIAMS: Alexander Albon

ASTON MARTIN: Lance Stroll e Fernando Alonso

Calendário de corridas da Fórmula 1 em 2023

A Fórmula 1 já confirmou o calendário com todas as corridas em 2023. Serão vinte e quatro provas entre os vinte pilotos da modalidade, onde o primeiro colocado na classificação dos pilotos será o campeão mundial da Fórmula 1.

O pontapé inicial da competição será dado em Bahrein, em 5 de março, enquanto a última corrida do ano será em 26 de novembro de 2023 em Yas Marina.

GP de Bahrein – 5 de março de 2023 em Sakhir

GP da Arábia Saudita – 19 de março de 2023 em Jeddah

GP da Austrália – 2 de abril de 2023 em Melbourne

GP da China – 16 de abril de 2023 em Shanghai

GP de Azerbaijão – 30 de abril de 2023 em Baku

GP da Miami – 7 de maio de 2023 em Miami

GP de Emilia Romagna – 21 de maio de 2023 em Imola

GP de Monaco – 28 de maio de 2023 em Monaco

GP da Espanha – 4 de junho de 2023 em Barcelona

GP do Canadá – 18 de junho de 2023 em Montreal

GP da Áustria – 2 de julho de 2023 em Spielberg

GP da Inglaterra – 9 de julho de 2023 em Silverstone

GP da Hungria – 23 de julho de 2023 em Budapeste

GP da Bélgica – 30 de julho de 2023 em Spa

GP da Holanda – 27 de agosto de 2023 em Zandvoort

GP da Itália – 3 de setembro de 2023 em Monza

GP de Singapura – 17 de setembro de 2023 em Singapura

GP do Japão – 24 de setembro de 2023 em Suzuka

GP do Catar – 8 de outubro de 2023 em Losail

GP dos Estados Unidos – 22 de outubro de 2023 em Austin

GP do México – 29 de outubro de 2023 em Cidade do México

GP do Brasil – 5 de novembro de 2023 em São Paulo

GP de Las Vegas – 18 de novembro de 2023 em Las Vegas

GP de Abu Dhabi – 26 de novembro de 2023 em Yas Marina

