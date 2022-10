Casimiro declara voto em Lula no segundo turno das eleições 2022

Streamer declarou apoio ao candidato do PT para o segundo turno das eleições no Brasil em 2022

Com mais de três milhões de seguidores nas redes sociais, Casimiro Miguel é o maior streamer do Brasil, e em uma de suas lives, o jornalista declarou apoio ao ex-presidente Lula (PT) no segundo turno das eleições em 2022.

Além de manifestar o apoio ao candidato petista, Casimiro garantiu que não ficaria ao lado do atual presidente Jair Bolsonaro (PL), também candidato.

+ Veja também: Quem são os jogadores que apoiam ex-presidente Lula nas eleições

Casimiro vai votar em quem no 2º turno das eleições?

Para seus espectadores na Twitch, plataforma de vídeos ao vivo, o jornalista e streamer Casimiro Miguel, de 28 anos, declarou apoio ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, para o segundo turno das eleições. Ao ser questionado pelo público, o streamer garantiu que irá votar no petista.

“Eu vou votar no Barba. Se o Bolsonaro está de um lado e tô do outro”.

O profissional se junta ao grupo de artistas como Nando Reis, Caetano Veloso, Chico Buarque, Bruna Marquezine, Pabllo Vittar, Duda Beat e Anitta.

No primeiro turno, Lula ficou com 48,39% e Jair Bolsonaro, atual presidente, com 43,23%. Agora, os dois candidatos disputarão o segundo turno das eleições, marcado para 30 de outubro de 2022, domingo. O horário da votação segue o horário de Brasília, até as 17h.

Confira o momento em que Casimiro considera o apoio ao ex-presidente Lula no segundo turno.

“Eu vou votar no Barba. Se o Bolsonaro está de um lado e tô do outro” Casimiro declara voto em Lula!pic.twitter.com/xySiAvwRFc — Desmentindo Bolsonaro (@desmentindobozo) October 3, 2022

Leia também: Lista com todos os deputados federais eleitos por estado em 2022

Casimiro declarou apoio à Sofia Manzano no primeiro turno

No primeiro turno, o streamer declarou o seu apoio para a candidata Sofia Manzano, do PCB, em live na última quinta-feira, 29 de outubro.

A economista terminou em nono lugar entre as apurações no último domingo, 2 de outubro. Sofia marcou 0,04%, com 45.620 votos atrás de Simone Tebet, Ciro Gomes, Soraya Thronicke, Felipe D’Avila, Padre Kelmon e Leo Pericles.

Não foi erro da urna, foi acerto seu……. — caze (@Casimiro) October 2, 2022

+ Jogos de hoje na Champions League 2022: onde assistir e horário – 04/10