Tabela Série B 2022 Brasileirão: classificação atualizada com 33 rodadas

Os resultados da 33ª rodada no Campeonato Brasileiro da Série B movimentaram a tabela de classificação. Com o acesso do Cruzeiro já confirmado, a briga pelas últimas três vagas continua entre sete equipes. Confira como está a parte de cima da Tabela Série B 2022 e quem briga contra o rebaixamento.

Tabela Série B 2022

Em 33 rodadas já realizadas, confira como está a classificação da tabela Série B 2022 atualizada. Os quatro primeiros colocados vão para a elite, enquanto os quatro últimos serão rebaixados para a terceira divisão do Brasileirão.

1 Cruzeiro – 71 pontos

2 Grêmio – 56 pontos

3 Bahia – 53 pontos

4 Vasco – 52 pontos

5 Sport – 49 pontos

6 Sampaio Corrêa – 48 pontos

7 Ituano – 47 pontos

8 Londrina – 46 pontos

9 Criciúma – 46 pontos

10 Ponte Preta – 43 pontos

11 CRB – 43 pontos

12 Tombense – 43 pontos

13 Guarani – 41 pontos

14 Vila Nova – 41 pontos

15 Chapecoense – 38 pontos

16 Novorizontino – 37 pontos

17 CSA – 35 pontos

18 Operário PR – 32 pontos

19 Brusque – 31 pontos

20 Náutico – 30 pontos

Quantas rodadas faltam para acabar a Série B 2022?

Com 33 rodadas já disputadas, faltam 5 rodadas apenas para acabar a temporada na Série B do Brasileirão.

Vinte equipes disputam a segunda divisão em 2022 em 38 rodadas, divididas em primeiro e segundo turno em dezenove cada, onde as equipes se enfrentam duas vezes na temporada.

A última rodada da Série B está agendada para domingo, 6 de novembro, com todos os dez jogos realizados no mesmo horário, às quatro da tarde (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo para todo o Brasil através dos canais Globo, SporTV e Premiere.

Por conta da Copa do Mundo, o calendário do Brasileirão em 2022 vai terminar em novembro, e não no mês de dezembro como normalmente acontece em todas as edições. Isso porque este ano o Mundial da FIFA está marcado para novembro e dezembro devido ao forte calor do Catar.

Quem sobe para a Série A?

O Cruzeiro está garantido na Série A do Brasileirão em 2023. O elenco mineiro atingiu 71 pontos em trinta e duas rodadas disputadas, pontuação necessária para fechar o ciclo na temporada e carimbar o seu passaporte até a primeira divisão.

Continuam na briga pelo acesso Grêmio, Bahia, Vasco, Sport, Sampaio Corrêa, Ituano e Londrina. Com apenas cinco rodadas para acabar a temporada, as equipes terão de brigar pelos últimos 15 pontos disponíveis, enquanto esperam tropeços dos adversários na tabela Série B 2022.

O Cruzeiro só precisa confirmar o título da Série B nas próximas rodadas, enquanto as outras sete equipes terão de brigar pelas três últimas vagas.

Na parte de baixo, tentam escapar do rebaixamento Náutico, Brusque, Operário, CSA, Novorizontino e Chapecoense.

