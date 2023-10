Vai ter corrida da F1 hoje? Horário e onde assistir GP do Catar 2023

Pelo terceiro consecutivo, Max Verstappen é campeão da Fórmula 1! O piloto da Red Bull só precisou terminar a corrida sprint no Grande Prêmio do Catar em segundo lugar no sábado, 7 de outubro, para tornar-se tricampeão mundial na elite do automobilismo. Mas com o campeonato decidido, vai ter corrida da Fórmula 1 hoje às 14h30?

Qual é o horário da corrida da F1 hoje

Apesar da confirmação do título mundial antecipado de Max Verstappen, o Grande Prêmio do Catar permanece na programação deste domingo, 8 de outubro, no Circuito Internacional de Losail. A corrida começa às 14h30, horário de Brasília, com todos os 20 pilotos na pista.

A Band, na TV aberta, e o BandSports, em operadoras por assinatura, vão transmitir a corrida da Fórmula 1 ao vivo para todo o país. Para assistir na internet basta acessar www.band.uol.com ou baixar o aplicativo gratuito da emissora Bandplay.

O clima vai estar quente no Catar, mas como a prova é de noite então os pilotos não sofrerão com a umidade e o forte calor principalmente durante a corrida.

GP DO CATAR NA FÓRMULA 1

Domingo, 08 de outubro às 14h (De Brasília)

Circuito Internacional de Losail

Onde assistir: Band, BandSports, Band.com.br e Bandplay

Conheça Kelly Piquet, a namorada de Max Verstappen

Como foi a conquista de Max Verstappen?

A competição que deu o tricampeonato para Verstappen foi digna de corrida sprint. Pole position, Piastri largou em primeiro lugar e conseguiu manter a posição. Sainz também largou bem e conseguiu subir para a terceira posição da sprint, enquanto Verstappen oscilando de quinto, quarto e terceiro lugar.

George Russell chegou a assumir a liderança mas, na sequência, o safety car entrou na pista após Logan Sargeant sair da pista. Piastri conseguiu recuperar a ponta próximo da volta 11, que ocasionou na batida de Sergio Perez e mostrou Verstappen subindo cada vez mais, até deixar Russell para trás e assumir a segunda posição na volta 16.

Os destaques da prova foram os jovens da McLaren, enquanto a Ferrari decepcionou, assim como a Aston Martin de Fernando Alonso.

Classificação da corrida sprint no Catar:

1 - Oscar Piastri (McLaren)

2 - Max Verstappen (Red Bull)

3 - Lando Norris (McLaren)

4 - George Russell (Mercedes)

5 - Lewis Hamilton (Mercedes)

6 - Carlos Sainz (Ferrari)

7 - Alexander Albon (Williams)

8 - Fernando Alonso (Aston Martin)

9 - Pierre Gasly (Alpine)

10 - Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

11 - Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

12 - Kevin Magnussen (Haas)

13 - Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

14 - Charles Leclerc (Ferrari)

15 - Lance Stroll (Aston Martin)

16 - Nico Hulkenberg (Haas)

17 - Esteban Ocon (Alpine)

18 - Sergio Perez (Red Bull)

19 - Logan Sargeant (Williams)

20 - Liam Lawson (AlphaTauri)

Como está a classificação dos pilotos na Fórmula 1?

O campeonato de pilotos já está decidido, mas resta a dúvida para saber como está a classificação e quem poderá ficar com o vice-campeonato da Fórmula 1, assim como no Campeonato de Construtores.

1) Max Verstappen (Red Bull) - 407 pontos

2) Sergio Perez (Red Bull) - 223 pontos

3) Lewis Hamilton (Mercedes) - 194 pontos

4) Fernando Alonso (Aston Martin) - 175 pontos

5) Carlos Sainz (Ferrari) - 153 pontos

6) Charles Leclerc (Ferrari) - 135 pontos

7) Lando Norris (McLaren) - 121 pontos

8) George Russell (Mercedes) - 120 pontos

9) Oscar Piastri (McLaren) - 65 pontos

10) Lance Stroll (Aston Martin) - 47 pontos

11) Pierre Gasly (Alpine) - 46 pontos

12) Esteban Ocon (Alpine) - 38 pontos

13) Alexander Albon (Williams) - 23 pontos

14) Nico Hulkenberg (Haas) - 9 pontos

15) Valtteri Bottas (Alfa Romeo) - 6 pontos

16) Zhoui Guanyu (Alfa Romeo) - 4 pontos

17) Yuki Tsunoda (AlphaTauri) - 3 pontos

18) Kevin Magnussen (Haas) - 3 pontos

19) Liam Lawson (AlphaTauri) - 2 pontos

20) Logan Sargeant (Williams) - 0 pontos

21) Nyck De Vries (AlphaTauri) - 0 pontos

22) Daniel Ricciardo (AlphaTauri) - 0 pontos

Circuito do GP do Catar

O Circuito Internacional de Lusail, no Catar tem uma pista de 5,1 km e 16 curvas, além de atualizações de segurança que a tornam uma das pistas mais avançadas do calendário da F1.

O Catar sediou pela primeira vez uma corrida de Fórmula 1 em 2021, em substituição ao Grande Prêmio da Austrália cancelado devido à pandemia de COVID-19.

A capacidade das arquibancadas para 40.000 pessoas, o que permitirá que mais fãs experimentem de perto a emoção das corridas de F1.

A infraestrutura de estacionamento e a acessibilidade do circuito também foram melhoradas, facilitando o acesso e saída dos torcedores do evento.

As instalações do paddock também foram reformadas, com a introdução de um centro de mídia ultramoderno e melhorias no centro médico e nas garagens. O circuito agora abriga 50 boxes, a maior quantidade de qualquer pista do calendário da F1.

Fatos rápidos do Grande Prêmio do Catar

Número de voltas: 57

Distância da volta: 5.419 km

Distância da corrida: 308,611 km

Volta mais rápida: N/A

Confira a lista completa dos maiores campeões da Fórmula 1 na história