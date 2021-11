Verstappen e Bottas recebem punição e perdem posições no GP do Catar

A organização da Fórmula 1 divulgou na manhã deste domingo, 21, que Max Verstappen, da RBR, e Valtteri Bottas, da Mercedes, receberam uma punição para o GP do Catar. Após investigação da FIA, os pilotos perderam posições no grid de largada, por não respeitarem as bandeiras amarelas no último treino.

Qual a punição de Verstappen e Bottas para GP do Catar?

A FIA decidiu punir os pilotos Max Verstappen e Valtteri Bottas após ambos não respeitarem as bandeiras amarelas no último treino, no sábado, 20. O holandês, que era o segundo colocado, perdeu cinco posições no grid e vai sair em sétimo, enquanto o piloto da Mercedes perdeu três, era o terceiro e vai para o sexto lugar.

O lance da punição ocorreu no Q3, quando o piloto Pierre Gasly, da Alpha Tauri, danificou o bico do carro e furou o pneu ao passar por cima da zebra na saída da curva 15. O competidor então parou o carro na reta principal e a direção de prova acionou as bandeiras amarelas para que os pilotos reduzissem suas velocidades.

O holandês e o finlandês não cumpriram a ordem, assim como Carlos Sainz, da Ferrari. No entanto, o espanhol conseguiu justificar sua ação. Além da punição de largada, Verstappen e Bottas perderam pontos na superlicença. O competidor da RBR foi punido com dois, enquanto o da Mercedes com apenas um.

Confira como fica o grid de largada para a corrida

Com a punição de Verstappen e Bottas o grid de largada sofre alterações. O atual líder da temporada vai sair em sétimo, com Bottas então em sua frente. O francês Gasly, que largaria em quarto, ficou com a segunda posição, enquanto Fernando Alonso, da Alpine, sai em terceiro.