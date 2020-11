VÍDEO: carro de Romain Grosjean explode durante corrida da F1

O piloto francês Romain Grosjean, 34 anos, sofreu um grave acidente neste domingo (29) já na primeira volta do Grande Prêmio do Bahrain. O carro da hass bateu contra a guard rail, partiu ao meio e explodiu, formando uma bola de fogo na pista. Felizmente, o piloto sofreu apenas pequenas queimaduras e teve a sorte de sobreviver ao terrível incidente.

Acidente com Romain Grosjean

O francês corria na retaguarda do campo quando desviou da esquerda para a direita para tentar ultrapassar, sem saber que o AlphaTauri estava à sua direita. O contato apontou Grosjean para a barreira ArmCo com a frente de seu Haas penetrando no metal e rasgando a superfície, com um pneu lançado voando por cima e para dentro do campo.

O contrato resultou no carro sendo dividido em dois, com a unidade de força e a suspensão traseira completa se separando da cabine, resultando na exposição da célula de combustível e imediatamente transformando-se em uma bola de fogo.

As imagens capturaram Grosjean pulando a barreira enquanto o fogo ainda estava queimando, tendo conseguido se libertar da cabine que permanecia embutida no ArmCo.

My God the crash of Grosjean turning into fire. He is safe and already rescued pic.twitter.com/3hU4UKTN3X — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) November 29, 2020

You have to thank everyone who has pushed to make this sport safer. How on earth has Romain Grosjean just walked out of this. One of the scariest crashes ever. #BahrainGP pic.twitter.com/EoSlrwmvW8 — WTF1 (@wtf1official) November 29, 2020

Grande Prêmio do Bahrain

Neste fim de semana, a Fórmula 1 viajou para Sakhir para o Grande Prêmio do Bahrain. Romain Grosjean se encaminha para um fim de ciclo melancólico pela Haas na Fórmula 1. No treino classificatório de sábado (28), o francês foi apenas o 19° mais rápido em Sakhir e não teve chances reais de chegar ao Q2. Foi a deixa para um momento nostálgico, com Grosjean lembrando o quinto lugar no GP do Bahrein de 2016.

Grosjean não vai renovar com a Haas, que vai apostar em uma dupla 100% nova em 2021. Ainda não há confirmação oficial, mas apenas uma reviravolta gigantesca é capaz de manter qualquer um dos dois no grid da F1 por mais um ano.

