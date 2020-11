Veja a lista com os salários dos pilotos da Fórmula 1 em 2020

O mundo da F1 movimenta milhões, e o salário dos protagonistas do esporte não é diferente. Lewis Hamilton, heptacampeão mundial, é o piloto mais bem pago da Fórmula 1 em 2020 em sua luta pelos recordes da categoria e ganha R$ 303 milhões. Quer saber mais? Reunimos os principais nomes do grid em uma lista com os salários dos pilotos da Fórmula 1.

As informações são da publicação francesa Business BookGP, que listou os salários dos 20 pilotos da categoria.

Fórmula 1: qual o salário dos piloto em 2020?

Hamilton, recebe € 47 milhões, o que na nossa cotação atual seria R$ 303 milhões, aproximadamente. Já Vettel, ganha € 35 milhões, que daria cerca de R$ 226 milhões. Contudo, Vettel, terá o salário reduzido quando for para Auston Martin, especula-se que o tetracampeão, receberá € 12 milhões (R$ 77,5 milhões). Ricciardo, por temporada na Renault, ganha € 20 milhões (R$ 129 milhões). Sendo assim, em 4º lugar, temos Max Verstappen, da Red Bull, que ganha € 16 milhões (R$ 103,4 milhões) por temporada.

Assim, em 5º lugar, temos Valtteri Bottas, companheiro de Hamilton na Mercedes. O finlandês, teve um aumento em 2020 e passou a receber € 9 milhões (R$ 58,1 milhões). Por fim, veja a lista completa do salário dos pilotos da Fórmula 1:

Lewis Hamilton – Mercedes – € 47 milhões (R$ 303 milhões)

Valtteri Bottas – Mercedes – € 9 milhões (R$ 58,1 milhões)

Sebastian Vettel – Ferrari – € 35 milhões (R$ 226 milhões)

Charles Leclerc – Ferrari – € 9 milhões (R$ 58,1 milhões)

Max Verstappen – Red Bull – € 16 milhões (R$ 103,4 milhões)

Alexander Albon – Red Bull – € 2 milhões (ou R$ 12,9 milhões)

Carlos Sainz – McLaren – € 4,5 milhões (R$ 29 milhões)

Lando Norris – McLaren – € 1,5 milhões (R$ 9,7 milhões)

Esteban Ocon – Renault – € 4 milhões (R$ 25,8 milhões)

Daniel Ricciardo – Renault – € 20 milhões (R$ 129 milhões)

Daniil Kvyat – AlphaTauri – € 750 mil (R$ 4,8 milhões)

Pierre Gasly – AlphaTauri – € 1 milhão (R$ 6,47 milhões)

Sergio Pérez – Racing Point – € 4 milhões (R$ 25,8 milhões)

Lance Stroll – Racing Point – € 1,5 milhões (R$ 9,7 milhões)

Kimi Räikkönen – Alfa Romeo – € 6 milhões (R$ 38,7 milhões)

Antonio Giovinazzi – Alfa Romeo – € 500 mil (ou R$ 3,2 milhões)

Romain Grosjean – Haas – € 2 milhões (ou R$ 12,9 milhões)

Kevin Magnussen – Haas – € 2 milhões (ou R$ 12,9 milhões)

Nicolas Latifi – Williams – € 750 mil (R$ 4,8 milhões)