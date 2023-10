Vídeo: Com Rebeca Andrade, Brasil conquista prata no Mundial

Com Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira e Júlia Soares, o Brasil conquistou pela primeira vez a medalha de prata por equipes no Mundial de Ginástica Artística, realizado em Antwerp, na Bélgica. O elenco ficou atrás apenas dos Estados Unidos. O grupo também está classificado para as Olimpíadas de Paris.

Rebeca Andrade no Mundial de Ginástica Artística

Pela primeira vez na história da Ginástica Artística, a equipe brasileira sobe no pódio para ganhar a medalha de prata por equipes no Mundial. Sob a pontuação de 165.530, o elenco do Brasil ficou em segundo lugar na classificação final, atrás dos Estados Unidos com 167.729, liderado por Simone Biles, enquanto a França ficou com o bronze por 164.064 pontos.

Durante a fase classificatória, o Brasil assegurou a vaga para a final após terminar em quarto lugar, com destaque para o solo e o salto. Na final, fez bonito com Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira e Júlia Soares em todos os aparelhos e conquistou a segunda posição inédita. A atleta foi o grande destaque da competição.

Apresentação de Rebeca no solo

Com música de Beyonce e Anitta, Rebeca Andrade conseguiu a melhor nota no solo: 14.666, ultrapassando todas as americanas e francesas na disputa. A atleta não saiu do tablado, não errou os saltos e giros durante a sua apresentação e cravou cada uma das acrobacias.

Rebeca tornou-se o grande destaque do dia no Mundial da Ginástica Artística. Dias atrás, vídeos do seu ensaio com a música das duas cantoras viralizou nas redes sociais.

REBECA ANDRADE DÁ SHOW NO SOLO 🇧🇷🤸‍♂️ Em sua nova coreografia de solo, Rebeca faz 14.666 na final por equipes do Mundial de Ginástica Artística. Um ESPETÁCULO ao som Beyoncé e Anitta! 😍 pic.twitter.com/6ovg3qVVXP — Time Brasil (@timebrasil) October 4, 2023

Apresentação de Rebeca no salto

Rebeca Andrade fez questão de incendiar o ginásio em cada uma de suas apresentações. Foi muito bem no salto, com a nota 14.900. A brasileira cravou e caiu com os dois pés fincados no chão, com direito a comemoração e aplausos após a realização do seu número.

Performance nas barras

Outro destaque da apresentação de Rebeca Andrade na tarde desta quarta-feira foi nas barras assimétricas ou paralelas, como é chamado o aparelho. Rebeca cravou os dois pés no tablado e não cometeu nenhum erro, conquistando a nota de 14.400 ao fim de seu número.

Como foi a apresentação de Rebeca na trave

O número de Rebeca Andrade na trave, considerado o aparelho mais difícil de todos por atletas, não foi dos melhores. Ela não caiu, completou a sequência de números obrigatórios mas não surpreendeu, diferente de Flávia Saraiva, a favorita no aparelho.

A nota de Rebeca na trave foi 13.133, enquanto na classificatória ela marcou 13.800, evidenciando alguns erros e problemas em sua execução.

Finais por aparelhos no Mundial da Ginástica Artística

A programação do Mundial de Ginástica Artística segue até o próximo domingo, 08 de outubro, em Antuérpia, na Bélgica, com as maiores estrelas da modalidade feminina e masculina. Após o pódio das equipes, é a hora de saber quem serão as campeãs por aparelhos.

Diego Soares vai disputar entre os homens enquanto Rebeca Andrade e Flávia Saraiva conseguiram a classificação necessária para o individual geral. Em 2022, a atual medalhista olímpica Rebeca terminou em quarto lugar, atrás de Simone Biles.

As decisões serão transmitidas no Sportv e também no canal do Canal Time Brasil no Youtube.

Quinta-feira, 05 de outubro:

Final masculina do individual geral - 14h30 até 17h40

Sexta-feira, 06 de outubro:

Final feminina do individual geral - 14h30 até 17h

Sábado, 07 de outubro:

Primeiro dia das finais por aparelho - 09h até 13h

Domingo, 08 de outubro:

Segundo dia das finais por aparelho - 09h até 13h

