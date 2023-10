Como está o Brasil de vôlei masculino na classificação após derrota?

Lucão tem sido destaque do Brasil no Pré-Olímpico - Foto: Reprodução/Volleyball World

A derrota para a Alemanha na terceira rodada do Pré-Olímpico de vôlei masculino colocou o Brasil em uma complicada situação. Muitas contas terão que ser feitas para calcular os pontos e os cenários necessários para que o elenco consiga se classificar para as Olimpíadas de Paris.

Classificação do Brasil no Pré-Olímpico de vôlei masculino

Em quarto lugar na classificação com cinco pontos, a Seleção Brasileira de vôlei masculino venceu o Catar e a República Tcheca, mas perdeu para a Alemanha. O elenco ainda vai jogar contra a Ucrânia, Irã, Cuba e Itália no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

Somente o primeiro e o segundo colocado na tabela é que vão para as Olimpíadas de Paris. Neste momento, a Alemanha está com 12 pontos, a Itália com nove e Cuba com seis em terceiro na classificação.

A Seleção Brasileira tem que vencer todos os quatro compromissos, de preferência sem perder sets já que o critério de desempate da competição o leva em consideração. Além de ganhar, o Brasil também tem que torcer por tropeços dos outros três adversários durante a semana.

No combate direto entre Itália e Alemanha, os alemães venceram. Agora, a Seleção e a Itália vão se protagonizar confronto direto na última rodada.

CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO A NO PRÉ-OLÍMPICO DE VÔLEI MASCULINO

1) Alemanha - 12 pontos (quatro vitórias)

2) Itália - 9 pontos (três vitórias e uma derrota)

3) Cuba - 6 pontos (duas vitórias e uma derrota)

4) Brasil - 5 pontos (duas vitórias e uma derrota)

5) República Tcheca - 4 pontos (uma vitória e três derrotas)

6) Irã - 3 pontos (uma vitória e três derrotas)

7) Ucrânia - 3 pontos (uma vitória e duas derrotas)

8) Catar - 0 pontos (três derrotas)

Qual é o próximo jogo do Brasil?

A Seleção Brasileira vai enfrentar a Ucrânia na quarta-feira, 4 de outubro, pela quarta rodada do grupo A no Pré-Olímpico de vôlei masculino. O Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, estará lotado de brasileiros dispostos a apoiarem a equipe brasileira do primeiro ao último set.

O Brasil tem que ganhar a qualquer custo da Ucrânia hoje para aguardar uma vaga na zona de classificação para as Olimpíadas de Paris. O time só tem mais quatro jogos e, se tropeçar, aí a sua situação ficará complicada.

O duelo entre Brasil e Ucrânia terá Bruninho, Lucão, Lucarelli, o líbero Thales, Honorato e Alan, enquanto Darlan, Fernando Cachopa, Otávio e Flávio também vão jogar.

Brasil x Ucrânia - 4ª rodada

Quarta-feira, 04/10 às 20h30

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Sportv 2 e VB TV

O que acontece se o Brasil não se classificar no Pré-Olímpico?

Se perder a chance no Pré-Olímpico, a última tentativa do Brasil para chegar até os Jogos Olímpicos de Paris será por sua posição no ranking da FIVB, a Federação Internacional de Voleibol. Cinco vagas serão distribuídas com prioridade para as seleções de continentes que ainda não se classificaram.

Atualizado diariamente após os resultados de cada partida no qualificatório, o ranking determina a posição dos países na lista das melhores do mundo. Após a derrota para a Alemanha, o Brasil ocupa a quinta posição com 327.48 pontos, além de disputar a Liga das Nações, Sul-Americano e o Pré-Olímpico.

Se não conquistar a vaga pelo qualificatório, o Brasil precisa torcer para que a Argentina se classifique porque, aí, terá o seu espaço através do ranking garantido. Mas se os hermanos não carimbarem o passaporte no Pré-Olímpico, aí a Seleção Brasileira e a Argentina vão protagonizar confronto direto pela vaga no ranking.

A Argentina está em sexto lugar com 311.49 pontos. A última atualização do ranking foi na quarta-feira, 4 de outubro, durante a quarta rodada do torneio.

