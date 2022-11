VÍDEO: veja a apresentação da Rebeca Andrade no Mundial 2022 que ganhou ouro

Ginasta brasileira ganhou ouro no Individual Geral no Mundial de ginástica nesta quinta-feira, 03 de novembro

É campeã! Ao som de "Baile de Favela", Rebeca Andrade brilhou em Liverpool, no Mundial de Ginástica Artística. A brasileira conquistou o primeiro lugar no pódio do individual geral nesta quinta-feira, 03 de novembro, com 56,899 pontos. Assista a apresentação da Rebeca Andrade no solo e confira como foram as provas da brasileira na competição.

O pódio formou-se com Rebeca, a norte-americana Shilese Jones em segundo e a inglesa Jéssica Gadirova em terceiro lugar. Com apenas 23 anos, Rebeca é a primeira ginasta brasileira a conquistar o ouro no individual geral no Mundial. A ginasta tornou-se também a número 1 do mundo.

Em Tóquio, nas Olímpiadas, Rebeca ficou em segundo lugar, atrás da norte-americana Sunisa Lee.

Apresentação da Rebeca Andrade é ouro no Mundial

Rebeca Andrade conquistou o ouro inédito para o Brasil no Mundial de Ginástica Artística. O evento foi disputado em Liverpool, na Inglaterra, com a presença de grandes estrelas da modalidade.

A ginasta brasileira começou a prova no salto, onde é campeã olímpica e mundial. Rebeca cravou 15,166 pontos ao executar com perfeição o seu salto com rodante, meia volta para a mesa, uma pirueta e meia no ar e a entrada com a postura perfeita.

Assista ao salto de Rebeca no Mundial.

O salto da Rebeca Andrade foi um deboche! 15.166, com 9.566 de execução 🤩🇧🇷 pic.twitter.com/M3MHzkxiIg — Time Brasil (@timebrasil) November 3, 2022

Depois, Rebeca foi para as barras assimétricas. Aqui, ela teve pequenas falhas entre as paradas das mãos que lhe foram descontadas na nota final, com valor de 13,800 pontos. Mesmo assim, Rebeca conseguiu ficar na vantagem com a segunda colocada.

Confira no vídeo a seguir a prova.

Até quando não acerta tudo na série, Rebeca Andrade vai bem! Mais uma boa nota, dessa vez nas barras assimétricas: 13.800. pic.twitter.com/b6AYng3HNx — Time Brasil (@timebrasil) November 3, 2022



Era a hora da trave. Mesmo não sendo a sua especialidade, Rebeca deu show. Ela focou em acrobacias, marcando a nota de 13,533 pontos sem cair ou relar a mão na peça. Na saída, cravou o seu salto e levantou a galera com gritos ao seu nome.

Assista ao vídeo da prova de Rebeca na trave.

Quem não fica tenso com a trave? Rebeca Andrade passou muito bem pelo aparelho: 13.533! Vamos para cima! 💪🏾🇧🇷 pic.twitter.com/YilbIIxvEc — Time Brasil (@timebrasil) November 3, 2022



Por fim, o solo. Ao som de "Baile de Favela", música que ficou marcada nas Olimpíadas de Tóquio com a sua apresentação, Rebeca fez o público não tirar os olhos da sua prova. A brasileira brilhou. Com 14,400 pontos, não errou nenhuma acrobacia, salto ou chegada e conquistou o primeiro lugar para tornar-se a campeã mundial do individual geral.

Assista ao vídeo da apresentação da Rebeca Andrade no solo.

Ganhar é bom… Ganhar ao som de Baile de Favela é muuuuuito melhor! 🥇🇧🇷 pic.twitter.com/25uyzkYkAL — Time Brasil (@timebrasil) November 3, 2022



Confira todas as notas de Rebeca Andrade:

Nota total - 56,899 pontos

Salto - 15,166 pontos

Barras - 13,800 pontos

Trave - 13,533 pontos

Salto - 14,400 pontos

+ Quem o PSG vai pegar na Champions 2022 nas oitavas de final?

Próximas finais no Mundial de Ginástica 2022

As próximas finais do Mundial de Ginástica Artística estão marcados para o fim de semana, entre o individual geral masculino e finais por aparelhos com atletas masculino e feminino.

O Brasil vai contar com Rebeca Andrade, Caio Souza, Diogo Soares, Arthur Nory e Flávia Saraiva por todos os aparelhos como cavalo com alças, argolas, salto feminino e barras paralelas.

Confira os horários para não perder nenhuma decisão.

Sexta-feira, 4 de novembro

Final do individual geral masculino (Caio Souza e Diogo Soares) - 14:45 e 18:10 (Horário de Brasília).

Sábado, 5 de novembro

Finais por aparelhos masculino do solo, do cavalo com alças e das argolas; feminino do salto e das barras assimétricas (Rebeca Andrade) - 10:15 e 15:10 (Horário de Brasília).

Domingo, 6 de novembro

Finais por aparelhos masculino do salto, barras paralelas e barra; feminino da trave de equilíbrio e do exercício de solo (Caio Souza, Arthur Nory, Rebeca Andrade e Flávia Saraiva) - 10:15 e 15:10 (Horário de Brasília).

+ Quais são as novas modalidades das Olimpíadas 2024 em Paris?