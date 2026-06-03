Brasil e Holanda vôlei feminino hoje: horário da VNL 2026 estreia

Nesta quarta-feira, 3 de junho, acontece o jogo entre Brasil e Holanda de vôlei feminino na estreia da Liga das Nações 2026. Com início a partir das 20h (horário de Brasília), o confronto é válido pela primeira rodada da primeira fase no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília. Com transmissão para o Brasil, saiba onde assistir ao vivo hoje.

Onde assistir Brasil e Holanda vôlei feminino hoje

O jogo do Brasil e Holanda vôlei feminino hoje tem transmissão do SporTV 2, canal da TV paga, e o serviço de streaming Globo play, disponível somente para assinantes da plataforma.

O canal do SporTV é a única maneira de acompanhar o jogo de vôlei hoje, disponível somente em operadoras de TV por assinatura. Outra maneira de acompanhar é através do Globo Play, serviço de streaming, somente para assinantes da plataforma.

Quem são as jogadoras do Brasil?

Ao todo, o técnico José Roberto Guimarães conta com 19 atletas para o início da campanha do Brasil na Liga das Nações de Vôlei Feminino (VNL).

Levantadoras

Macris

Roberta

Bruninha

Opostas

Kisy

Tainara

Sabrina

Ponteiras

Gabi

Júlia Bergmann

Ponteiras/Opostas

Ana Cristina

Helena

Rosamaria

Centrais

Diana

Júlia Kudiess

Lorena

Luzia

Líberos

Marcelle

Natinha

Nyeme

Como funciona a Liga das Nações de vôlei?

Com o início da Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2026, a Federação Internacional de Voleibol (FIVB) passou a testar uma série de mudanças nas regras do esporte. As novidades estreiam na competição feminina, que começou nesta semana, e também serão utilizadas no torneio masculino a partir de 10 de junho. O objetivo é tornar as partidas mais dinâmicas, facilitar a compreensão do público e aumentar o engajamento dos torcedores.

Entre as principais alterações está o aumento do número de substituições, que passa de seis para oito por set. A FIVB também mudou a regra para bolas que tocam o teto do ginásio: a jogada continuará se a bola permanecer do mesmo lado da quadra, mas será marcada falta caso ela atravesse para o campo adversário. Além disso, os árbitros terão uma interpretação mais rígida para lances de condução de bola, enquanto o sistema de desafio por vídeo passa a permitir a revisão de toques na defesa e na recepção de saque.

Outra novidade é a possibilidade de relacionar até 14 atletas por partida, desde que a equipe tenha pelo menos um líbero. As mudanças ainda incluem ajustes na atuação da arbitragem para reduzir interrupções e um novo protocolo de aquecimento, criado para aumentar a segurança dos jogadores. As regras serão avaliadas ao longo da VNL 2026 e poderão ser adotadas de forma definitiva nas próximas competições internacionais do calendário da FIVB.