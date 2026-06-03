Brasil e Holanda vôlei feminino hoje: horário da VNL 2026 estreia
Jogo começa às 20h
Nesta quarta-feira, 3 de junho, acontece o jogo entre Brasil e Holanda de vôlei feminino na estreia da Liga das Nações 2026. Com início a partir das 20h (horário de Brasília), o confronto é válido pela primeira rodada da primeira fase no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília. Com transmissão para o Brasil, saiba onde assistir ao vivo hoje.
Onde assistir Brasil e Holanda vôlei feminino hoje
O jogo do Brasil e Holanda vôlei feminino hoje tem transmissão do SporTV 2, canal da TV paga, e o serviço de streaming Globo play, disponível somente para assinantes da plataforma.
O canal do SporTV é a única maneira de acompanhar o jogo de vôlei hoje, disponível somente em operadoras de TV por assinatura. Outra maneira de acompanhar é através do Globo Play, serviço de streaming, somente para assinantes da plataforma.
Quem são as jogadoras do Brasil?
Ao todo, o técnico José Roberto Guimarães conta com 19 atletas para o início da campanha do Brasil na Liga das Nações de Vôlei Feminino (VNL).
Levantadoras
Macris
Roberta
Bruninha
Opostas
Kisy
Tainara
Sabrina
Ponteiras
Gabi
Júlia Bergmann
Ponteiras/Opostas
Ana Cristina
Helena
Rosamaria
Centrais
Diana
Júlia Kudiess
Lorena
Luzia
Líberos
Marcelle
Natinha
Nyeme
Como funciona a Liga das Nações de vôlei?
Com o início da Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2026, a Federação Internacional de Voleibol (FIVB) passou a testar uma série de mudanças nas regras do esporte. As novidades estreiam na competição feminina, que começou nesta semana, e também serão utilizadas no torneio masculino a partir de 10 de junho. O objetivo é tornar as partidas mais dinâmicas, facilitar a compreensão do público e aumentar o engajamento dos torcedores.
Entre as principais alterações está o aumento do número de substituições, que passa de seis para oito por set. A FIVB também mudou a regra para bolas que tocam o teto do ginásio: a jogada continuará se a bola permanecer do mesmo lado da quadra, mas será marcada falta caso ela atravesse para o campo adversário. Além disso, os árbitros terão uma interpretação mais rígida para lances de condução de bola, enquanto o sistema de desafio por vídeo passa a permitir a revisão de toques na defesa e na recepção de saque.
Outra novidade é a possibilidade de relacionar até 14 atletas por partida, desde que a equipe tenha pelo menos um líbero. As mudanças ainda incluem ajustes na atuação da arbitragem para reduzir interrupções e um novo protocolo de aquecimento, criado para aumentar a segurança dos jogadores. As regras serão avaliadas ao longo da VNL 2026 e poderão ser adotadas de forma definitiva nas próximas competições internacionais do calendário da FIVB.