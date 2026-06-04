Brasil x República Dominicana: onde vai passar o jogo de vôlei feminino hoje (4/6/26)

A seleção brasileira feminina de vôlei volta à quadra nesta quinta-feira (4) para disputar sua segunda partida na Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2026. Depois de estrear com vitória sobre a Holanda, o time comandado por José Roberto Guimarães enfrenta a República Dominicana no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília, diante da torcida brasileira.

Onde assistir Brasil x República Dominicana ao vivo

O confronto está marcado para as 20h (horário de Brasília) e terá transmissão ao vivo pelo SporTV 2. Os torcedores também poderão acompanhar a partida pela GE TV e por plataformas de streaming que exibem a competição internacional.

Data: quinta-feira, 4 de junho de 2026

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Ginásio Nilson Nelson, em Brasília (DF)

Transmissão: SporTV 2, GE TV e VBTV

Brasil busca embalar na competição

A equipe brasileira começou sua caminhada na VNL com resultado positivo diante da Holanda. A vitória deu confiança ao grupo para a sequência da primeira semana da competição, disputada em Brasília. Agora, a seleção tenta manter os 100% de aproveitamento e somar mais pontos importantes na tabela da fase classificatória.

Mesmo ainda no início do torneio, cada partida tem peso significativo na luta por uma vaga na fase final da Liga das Nações, marcada para julho. A VNL reúne as principais seleções do mundo e é considerada um dos eventos mais importantes do calendário internacional do vôlei feminino.

República Dominicana quer reação

Do outro lado da quadra estará uma seleção dominicana que chega pressionada após estrear com derrota para a Turquia em uma partida equilibrada decidida no tie-break. A equipe caribenha busca sua primeira vitória na edição de 2026 para não se distanciar dos primeiros colocados da classificação.

Historicamente, os confrontos entre Brasil e República Dominicana costumam ser marcados pelo equilíbrio e pela força física das dominicanas, que frequentemente figuram entre as principais seleções das Américas ao lado das brasileiras e dos Estados Unidos.

Próximos jogos do Brasil na primeira semana

Após enfrentar a República Dominicana, a seleção brasileira ainda terá mais dois compromissos em Brasília:

Brasil x Bulgária — 6 de junho

Brasil x Itália — 7 de junho

A expectativa da comissão técnica é aproveitar a etapa disputada em casa para construir uma campanha sólida antes das viagens para as próximas semanas da competição.

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