Confira classificação do vôlei feminino nas quartas de final da VNL

O Brasil conquistou sua vaga nas quartas de final da Liga das Nações vôlei feminino para as quartas de final após uma sequência de vitórias. A seleção brasileira tem empolgado os fãs e tem pela frente pedradas como a Itália. Os times terão uma semana para treinar.

Seleções na fase final da VNL de vôlei feminino

As seleções classificadas são: Itália (1º), Brasil (2º), Japão (3º), Polônia (4º), Turquia (5º), China (6º), Estados Unidos (7º) e Alemanha (8º). As seleções femininas de vôlei voltam a jogar a Liga das Nações na próxima quarta-feira, 23 de julho, nas quartas de final da temporada. Os oito times classificados ganham uma semana de descanso antes de começar a nova etapa.

Quarta-feira – 24 de julho de 2025

Jogo 1 – Rodada final #109

Horário: 10h30 (horário local)

Confronto: TBD x TBD

Jogo 2 – Rodada final #110

Horário: 14h00 (horário local)

Confronto: Polônia x TBD

Quinta-feira – 25 de julho de 2025

Jogo 3 – Rodada final #111

Horário: 10h30 (horário local)

Confronto: TBD x TBD

Jogo 4 – Rodada final #112

Horário: 14h00 (horário local)

Confronto: TBD x TBD

A fase será disputada em Lodz, na Polônia e os vencedores avançam para as semifinais, que acontecem no dia 26 de julho, e a final será no domingo, 27 de julho de 2025.

Ana Cristina vai jogar?

A seleção brasileira feminina de vôlei terá um desfalque importante nas quartas de final da Liga das Nações. A ponteira Ana Cristina está fora da próxima fase do torneio após ser diagnosticada com uma lesão no menisco do joelho esquerdo. Inicialmente tratada como um incômodo leve, a contusão evoluiu e tirou da jogadora qualquer chance de seguir na competição.

Em uma mensagem publicada nas redes sociais, Ana compartilhou a frustração por deixar o grupo justamente no momento mais decisivo da campanha.

O técnico José Roberto Guimarães terá de reorganizar o time em busca de uma vaga na semifinal.

A equipe brasileira tem as seguintes jogadoras de vôlei feminino:

Levantadoras: Macris e Roberta

Opostas: Kisy, Jheovana, Rosamaria e Tainara

Ponteiras: Gabi, Helena e Júlia Bergmann

Centrais: Diana, Júlia Kudiess, Lorena

Líberos: Laís e Marcelle