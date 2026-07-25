Brasil x Turquia: quando é a final do vôlei feminino e horário

O Brasil eliminou a Itália, bicampeã consecutiva da Liga das Nações de Voleibol Feminino, da disputa por mais uma medalha de ouro, ao superar as adversárias em uma emocionante semifinal de cinco sets, disputada em Macau, no sábado, 25. Agora, a seleção brasileira vai enfrentar a Turquia.

Horáio da final do Brasil de vôlei feminino

A final da Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL) 2026 acontece neste domingo, 26 de julho, às 8h30 (horário de Brasília), em Macau, na China. O Brasil enfrenta a Turquia em busca do seu primeiro título da competição.

Os torcedores poderão acompanhar a decisão ao vivo por diferentes plataformas:

SporTV 2 (TV por assinatura);

ge tv (canal do ge no YouTube);

VBTV (streaming oficial da Volleyball World).

Diante de três mil e quinhentos espectadores no Domo dos Jogos do Leste Asiático, a batalha entre as equipes número um e número dois do Ranking Mundial da FIVB , uma reedição da final do ano passado, terminou com vitória do Brasil por 3 sets a 2 (21-25, 25-21, 26-24, 21-25, 15-12). As brasileiras avançaram para sua quinta final na história da competição e buscarão seu primeiro ouro na Liga Nacional de Vôlei (VNL) no confronto de domingo contra o vencedor da outra semifinal, entre Turquia e China, país-sede das Finais. Pela primeira vez, a Itália disputará a medalha de bronze. Nas três vezes anteriores em que chegou às semifinais, sempre conquistou o título.

Com a central Sarah Fahr desempenhando um papel fundamental tanto no bloqueio quanto no ataque, a Itália venceu o primeiro set. O jogo foi bastante disputado até o placar de 20-19 a favor das italianas, que depois marcaram quatro pontos seguidos para chegar ao set point. O Brasil negou a vitória duas vezes antes de a oposta Paola Egonu fechar o set em 25-21. Sua companheira de equipe, Rosamaria Montibeller, liderou o ataque brasileiro no segundo set, com as sul-americanas mantendo o controle durante a maior parte do set. Elas escaparam de um susto no final, quando a Itália marcou três pontos seguidos para diminuir a diferença para dois pontos (23-21), com a ponteira Julia Bergmann garantindo o set point com uma cortada na linha e sua companheira de equipe, a também ponteira Ana Cristina, de 22 anos, convertendo o set point para 25-21 com um bloqueio potente.

Nesta partida equilibrada, o Brasil superou ligeiramente a Itália no ataque, com 64 pontos contra 63 da Itália, e no saque, com 4 a 3 em aces. Ana Cristina foi o destaque, com 23 pontos, incluindo um ace. Bergmann e Rosamaria contribuíram com 15 pontos cada. A central Luzia da Silva Nezzo, de 22 anos, também alcançou a marca de dois dígitos, com 10 pontos, incluindo um ace e um terço dos bloqueios do Brasil no jogo.