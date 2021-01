Cartão de crédito sem anuidade: você já tem o seu?

Pagar anuidade de cartão de crédito é algo que ninguém quer e faz cada vez menos sentido, afinal de contas, o mercado está cheio de opções gratuitas. Mas será que é fácil conseguir um cartão de crédito sem anuidade? Será que existem alguns pontos negativos em se usar um cartão assim? Vamos explicar!

Primeiramente, vamos falar da grande vantagem, que é poder ter acesso a um meio de pagamento importante sem ter que pagar por isso. Muitos cartões cobram anuidades altas e oferecem “benefícios” extras, como pontos e milhas. Mas nem sempre compensa. Imagine ter que pagar R$ 400 ou R$ 500 por ano apenas para ter um cartão se você não costuma usar esses pontos?

Por outro lado, se você é um assíduo cliente dos pontos e milhas, pode ser uma desvantagem ter um cartão de crédito sem anuidade, já que muitos deles não têm essa opção. Ou, ainda, quando têm, cobram um preço por isso. Outro ponto importante é a questão do limite, que pode ser bem baixinho quando você começa a usar, mas pode ir aumentando de acordo com o uso. Varia de cartão para cartão.

Como conseguir um cartão de crédito sem anuidade

Para conseguir um cartão de crédito sem anuidade existem algumas formas. Primeiramente, vale a pena negociar com seu banco – caso você já tenha um – a isenção da anuidade. Como há diversas opções no mercado, argumente que não faz sentido continuar pagando um valor mensal apenas para ter a ferramenta. Normalmente é possível conseguir pelo menos um desconto. Além disso, alguns bancos também já têm seu próprio cartão sem anuidade.

E se você ainda não é cliente bancário, cheque as opções no mercado antes de pedir o seu. Muitas vezes pode ser que, ao pedir um cartão de crédito sem anuidade, você não seja aceito imediatamente. É comum muitas vezes ficar em lista de espera, como a do Nubank por exemplo. Mas por que isso acontece?

Isso acontece porque as instituições costumam checar alguns pontos antes de liberar o cartão, como saber se você está com o nome negativado no SPC ou Serasa. Além disso, existe uma análise do perfil de crédito que vai definir quanto de crédito você pode ter. Para conseguir mais facilmente um cartão de crédito sem anuidade, é importante estar com sem dívidas no mercado.

Opções para não pagar anuidade

Ficou interessado em ter um cartão de crédito sem anuidade? Separamos opções interessantes. Só vale lembrar que um cartão de crédito pode ser um meio de pagamento importante se você souber usar, pagando a fatura total em dia e tomando cuidado com parcelamentos desnecessários. O ideal, inclusive, é ter um ou dois cartões no máximo para não se enrolar com as diferentes faturas. Confira as opções: