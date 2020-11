PIX sem banco? Sim, é possível no Picpay e MercadoPago, e irá ajudar uma milhões de brasileiros, que por motivos variados não possuem conta corrente. Diante disso, os aplicativos de pagamentos podem ser a entrada dessas pessoas no mundo digital.

O novo serviço de remessas do Banco Central, PIX, permite envio e recebimento de dinheiro sem utilizar bancos. Rapidez e disponibilidade é sua grande diferença para os meios tradicionais TED, DOC, e boleto.

Para que serve o PIX?

Pagamentos em lojas, táxi, e até para trabalhadores informais. Existem diversas situações do dia-a-dia que se tornam mais fáceis com o uso do PIX. Através de seu aplicativo de pagamentos, essas transações são realizadas e confirmadas de forma instantânea.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Atualmente, 60% dos brasileiros carregam dinheiro no bolso. De certo, isto representa um risco de roubo ou perda. Com o novo sistema do Banco Central você pode fazer pagamentos sem dinheiro na carteira.Basta apontar seu celular para o código QR de quem vai receber. Enquanto isto, seu dinheiro fica guardado de forma digital e segura.

O novo meio de pagamento também pode ser usado para fazer o pagamento da conta de luz, telefone, água ou gás. O pagamento é concluído em até dez segundos. Com o PIX, isso será instantâneo, mesmo em feriados e finais de semana.

Só bancos oferecem esta facilidade?

Não. Se você não tem conta em banco, basta instalar uma carteira digital no seu celular. Entretanto, a carteira escolhida deve estar homologada no PIX. Desse modo, para usar o serviço, basta fazer o cadastro no aplicativo de sua preferência.

Pelas regras do programa, as pessoas podem usar o PIX em mais de uma instituição financeira, porém, terá que usar chaves diferentes. Por exemplo, se cadastrou o CPF como chave em um determinado banco, poderá cadastrar o celular ou o email em outra instituição.

A chave é um apelido que permite transações eletrônicas de maneira simples, ágil e segura. Portanto, usando a chave, não será mais preciso digitar os dados bancários do destinatário em uma transferência.

Você sabia que já é possível depositar via PIX na sua conta da exchange Mercado Bitcoin? Aproveite para testar esta novidade!

Qualquer banco oferece o PIX?

O PIX é obrigatório nas instituições financeiras com mais de 500 mil clientes ativos. Não obstante, até o momento, mais de 1.000 instituições já solicitaram a adesão. Dessa maneira, várias cooperativas de crédito e financeiras de grandes varejistas estão entrando no ramo dos meios de pagamentos digitais.

Por exemplo, podemos citar a carteira digital Ame das Americanas, o banco digital BanQi da Via Varejo (dona das Casas Bahia). Além disso, o Magazine Luiza possui conta digital, Magalu Pay.

Como sacar sem conta de banco?

Se você tem dinheiro na carteira digital PicPay, pode fazer saques gratuitos em caixas eletrônicos da rede Banco 24 Horas. Em suma, basta escanear um código QR com o celular e autorizar a transação. Inclusive, o valor pode ser depositado utilizando o PIX.

No caixa eletrônico, escolha a opção Saque Digital para que a tela exiba o código QR; No aplicativo, selecione a tela ‘carteira’; Selecione a opção ‘retirar’, e em seguida escolha a opção saque 24 horas; Depois, digite o valor que deseja sacar; Aponte a câmera do celular para o código QR no caixa eletrônico; Por fim, autorize a transação com senha ou biometria.

Entretanto, outras carteiras digitais, como Mercado Pago e Ame Digital, ainda não têm essa funcionalidade.