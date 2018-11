Dados da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) revelam que, do total de negativados em outubro, 80% já haviam aparecido no cadastro de devedores ao longo dos últimos 12 meses.

Nesses casos, 25% dos consumidores haviam regularizado a dívida anterior, enquanto 55% ainda estavam com uma pendente.

O levantamento das instituições também mostra que o tempo médio decorrido entre o vencimento de uma dívida para a outra é de 96 dias, em média. Isso significa que, depois de pouco mais de três meses após ficar inadimplente, o consumidor volta a atrasar o pagamento de uma segunda conta.

Segundo o coordenador do curso de Administração do Instituto Mauá de Tecnologia, Ricardo Balistiero, a atual situação econômica do País gerou um ciclo vicioso de inadimplência dos consumidores, em que, ao mesmo tempo em que um débito é quitado, uma outra dívida é contraída. “Isso só terá solução quando a economia voltar a crescer, o nível de desemprego apresentar uma queda significativa e quando conseguirmos baixar os juros”, explica.

Para ele, o ano de 2019 ainda será marcado por um grande número de endividados. “Esse cenário não deverá mudar nos próximos 12 meses. Ainda teremos um período de retomada da economia e as medidas do Banco Central para estimular concorrência e consequentemente baixar a taxa de juros demora para ter efeito substancial”, afirma ao DCI.

Outro dado mensurado pela CNDL e pelo SPC Brasil é o de quitação de dívidas. De acordo com o indicador de recuperação de crédito, aumentou em 9,5% o volume de inadimplentes que conseguiram regularizar suas pendências no acumulado dos últimos 12 meses até outubro. O dado supera o observado no mês de setembro, de alta de 5,67%.

Entre as regiões que apresentaram maior crescimento da recuperação de crédito, o Sudeste é destaque no mês de outubro, com 19,5%. O Centro-Oeste apresentou alta de 16%, o Nordeste teve crescimento de 7,6% e o Sul, alta de 2,5%. Apenas no Norte houve recuo, com queda de 5,8% no volume de pessoas que conseguiram quitar suas dívidas.

De acordo com o indicador, o volume de dívidas regularizadas avançou 8,2% no acumulado em 12 meses até outubro último. Desse total de pendências colocadas em dia, a maior parte (65%) diz respeito a dívidas bancárias, que englobam cartão de crédito, cheque especial, empréstimos e também financiamentos.

“O consumidor brasileiro faz compras por impulso e não verifica a taxa de juros e depois não consegue pagar, tendo assim que gerar um parcelamento a se perder de vista e esperar por oportunidades como feirões de renegociação de dívidas. O Brasil é um dos únicos países do mundo que parcela dívidas do cartão de crédito, o que é muito prejudicial”, comenta Balistiero.

“A leve melhora do cenário econômico, com a queda da inflação e uma pequena retomada da geração de empregos, por sua vez, estimula o pagamento das dívidas”, diz.

Em segundo lugar ficaram as contas de água e luz, com um total de 19% de todas as dívidas quitadas no período. Logo depois aparecem as contas pagas no comércio (9%) e também as de serviços de comunicação, como telefonia, internet e TV por assinatura (3%).