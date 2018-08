Os consumidores que buscam renda extra começam a apostar na venda de cotas já contempladas de consórcios. A estratégia, somada àqueles que usam a modalidade como investimento alternativo à previdência privada, já corresponde a cerca de 20% do setor.

Os movimentos mais flexíveis em relação ao uso da cota, segundo especialistas, são cada vez mais impulsionados pelo ambiente doméstico, de incerteza política, crédito difícil e ao elevado índice de desemprego do País.

“De um lado, tanto deixando o dinheiro aplicado como locando os [imóveis ou automóveis] contemplados para ganhar renda, o consórcio ganha força como alternativa à previdência privada, que muitas vezes demora tempo demais até que o cliente tenha acesso ao recurso rentabilizado”, explica a diretora superintendente da Ademilar, Tatiana Reichmann.

Ao mesmo tempo, também ganha espaço a venda de cotas contempladas pelos próprios consumidores, como forma de ganho em cima (ágio) do valor da transação.

Segundo o diretor geral da BR Consórcios, Rodolfo Montosa, essa estratégia, apesar de menos frequente, também começa a despontar no setor, uma vez que mira o público que migra para o consórcio, mas é “fã do imediatismo”.

“O cliente que não quer retirar o bem tem duas alternativas. A primeira é deixar o recurso aplicado e, a segunda, é ir à mercado. Ele vende a cota já contemplada e não apenas reembolsa o que investiu como também obtém lucro com a venda”, comenta o diretor.

De acordo com Reichmann, somadas, as duas vertentes já correspondem por 20% das vendas do mercado. “É uma forma de ganho em um cenário ainda difícil e sem grandes certezas futuras”, completa.

Os executivos destacam, no entanto, que é exatamente o ambiente doméstico volátil que abre espaço para uma atuação mais forte do consórcio no mercado brasileiro.

Para o diretor vice-presidente de operações e parcerias da Embracon, Luis Toscano, “a maré baixa de consumo torna o produto um porto seguro”.

Os últimos dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (Abac), por exemplo, apontam que, no primeiro semestre, o setor atingiu 1,22 milhão de novas cotas, um aumento de 10,9% em relação às 1,1 milhão em igual período de 2017.

“Além disso, as incertezas políticas e principalmente o crédito ainda restritivo, acabam beneficiando muito o setor, já que o consumidor que não consegue financiamento ou que só encontra taxas muito altas, encontra no consórcio uma alternativa mais interessante financeiramente”, avalia o executivo da Embracon.

Segundo Montosa, da BR Consórcios, o produto acaba sendo um “autorating”.

“As instituições financeiras estão com a nota de corte muito acima e dificulta o acesso para o consumidor. Assim, o consórcio acaba sendo não apenas para a aquisição de um bem, mas até mesmo como forma de poupança”, acrescenta o diretor da administradora.

Segundo a Abac, os consórcios de motocicletas, imóveis e veículos pesados mostraram recordes no ano em relação a entrada de novos consorciados. As cotas campeãs foram as de motocicletas, que atingiram 85 mil adesões.

Em seguida vieram as cotas de imóveis, com 23,25 mil novas adesões e as de veículos pesados, com 7,25 mil.

Em relação às perspectivas futuras, os especialistas entrevistados pelo DCI reiteram que o consórcio tem potencial para continuar crescendo.

“Inclusive há um movimento no mercado para a criação de novos produtos, com cotas que serviriam para maquinários e materiais agrícolas e para a construção civil, por exemplo”, afirma Reichmann.

Na BR Consórcios, por exemplo, o primeiro semestre apresentou alta de 48% em relação a igual período de 2017. Por categoria, a cota de imóveis foi destaque, com avanço de 91% na venda de ativos. A meta de crescimento para o ano inteiro era de 50%.

“Projetamos, agora, um aumento de 60% em 2018, principalmente porque não adianta expansão sem qualidade. Focamos em explicar o produto detalhadamente e trazer critério na venda para crescer”, diz.