Com juros alto, governo lança hoje pacote para facilitar crédito

O governo Lula lança nesta quinta-feira, 20 de abril, um conjunto de ações para facilitar o acesso ao crédito, tendo em vista que a Taxa Selic segue alta, em 13,75%. As medidas incluem a facilitação do acesso ao crédito redução do custo do crédito e das taxas de juros ao consumidor final.

Ao todo são 13 medidas, entre elas a simplificação e desburocratização de crédito, criação do real digital e garantia para PPPs (parcerias público-privadas) de Estados e municípios. Veja a apresentação da proposta na íntegra.

Vejas 13 medidas propostas pelo governo

As medidas são divididas em 3 mercado de crédito bancário, mercado de capitais e mercado de seguros.

Garantia para PPP de Estados e municípios;

Debêntures incentivadas para infraestruturas sociais e ambientais

Novo Marco das Garantias;

Garantia com recursos previdenciários;

Simplificação e desburocratização do Crédito;

Acesso a dados fiscais;

autorização de bancos e moeda digital (real digital);

Regime de resolução bancária;

Alteração da Lei do Superendividamento.

Proteção a investidores no mercado de capitais;

Infraestruturas do mercado financeiro.

Cooperativas de Seguros

Normas de seguro privado.

Em comunicado, o Ministério da Fazenda explica que todas essas medidas devem resultar na ampliação do acesso a crédito de forma sustentável, reduzindo custos operacionais, inadimplência e taxas de juros do crédito final aos consumidores, possibilitando o acesso ao crédito por um custo mais justo para os brasileiros.

