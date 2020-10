Bilhete premiado: australiano ganha R$5,1 milhões na loteria no dia do aniversário

Ganhar presente de aniversário é bom, mas ganhar um bilhete premiado é melhor ainda! O caso de sorte aconteceu com um australiano nesta semana. No último sábado, 10, um morador da cidade de Engadine, na Austrália, levou para casa 1,2 milhões de dólares australianos no dia do seu aniversário.

Em sua festa de comemoração, o australiano, que não teve seu nome divulgado, ganhou um bilhete de loteria como presente de aniversário. Segundo o novo milionário, o bilhete foi ideia de seu pai e de sua madrasta “como parte de um pacote de presentes”, contou ele.

Mas o que ele não esperava era que o bilhete fosse premiado. Além disso, ele nem sonhava levar o prêmio de 1.292.740,18 dólares australianos, o que equivale à cinco milhões de reais. “É o presente de aniversário mais recompensador que já recebi”, finaliza o ganhador.

O bilhete premiado

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Além disso, ele conta que não esperava que seu número fosse sorteado. Por isso, ele não conferiu o sorteio que aconteceu no último sábado, 10. Dessa forma, o vencedor teve uma grande surpresa, quando a loteria entrou em contato para entregar o prêmio, resultado do bilhete premiado.

Com isso, o australiano ficou sabendo que era o mais novo milionário do país na manhã de ontem, 13. Ainda outras quatro pessoas também levaram o prêmio no mesmo valor ao acertarem a numeração do bilhete premiado. Ao site oficial da loteria, o australiano declarou que é “muito bom” se tornar um milionário, ainda mais no seu aniversário.

Desse modo, o australiano terá novos motivos para comemorar ao fazer anos! Ainda, o novo milionário conta como irá gastar boa parte de sua fortuna. Segundo ele, a primeira coisa que pretende fazer é comprar um carro novo. “A primeira coisa que vou fazer é comprar um carro que funcione”, contou. “Eu não sei qual vou comprar, mas qualquer coisa será melhor que a bomba que tenho agora”, ressaltou.