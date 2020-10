Com feriado, sorteio da Quina e Lotofácil serão realizados na terça (13)

As apostas podem ser feitas até as 19h do mesmo dia em qualquer uma das 11 mil casas lotéricas espalhadas no país. Veja todos os concursos do dia 13 de outubro

Os sorteios das Loterias Caixa previstos para esta segunda-feira, dia 12 de outubro, foram transferidos para a terça-feira, dia 13, em virtude do feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida. Assim, o sorteio da Quina e Lotofácil serão realizados a partir das 20h, no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 19h do mesmo dia em qualquer uma das 11 mil casas lotéricas espalhadas no país. Veja todos os concursos do dia 13 de outubro.

Confira o sorteio da Quina, Lotofácil e mais loterias de terça

Sorteio da Lotofácil concurso 2055

Sorteio:13/10/2020 20h00

Estimativa de prêmio: R$ 1.500.000,00

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Sorteio da Quina concurso: 5389

Sorteio:13/10/2020 20h00

Estimativa de prêmio: R$ 4.500.000,00

Lotomania concurso: 2117

Sorteio:13/10/2020 20h00

Estimativa de prêmio: R$ 5.300.000,00

Timemania concurso: 1549

Sorteio:13/10/2020 20h00

Estimativa de prêmio: R$ 5.500.000,00

Dupla sena concurso: 2143

Sorteio:13/10/2020 20h00

Estimativa de prêmio: R$ 2.100.000,00

Dia de Sorte concurso: 368

Sorteio:13/10/2020 20h00

Estimativa de prêmio: R$ 200.000,00

Como apostar nas loterias?

Para apostar, basta comparecer em qualquer lotérica do país que seja credenciada pela Caixa. A aposta simples, na lotérica, custa a partir de R$ 2.

Já para a aposta online, o valor mínimo é de R$ 30 e pagamento deve ser realizado com o cartão de crédito. Estão disponíveis os jogos da Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Lotomania, Timemania, Dupla Sena, Loteca, Lotogol e Dia de Sorte. Os jogos custam o mesmo preço que é praticado nas Casas Lotéricas, mas o valor mínimo deve ser de R$ 30 por dia – e no máximo R$ 500. Os pagamentos são realizados com cartão de crédito.

Também é possível apostar nas Loterias Caixa pelo app oficial da Caixa Econômica Federal para iPhone (iOS), que permite apostar na loteria pelo celular. O cadastro é realizado uma única vez, inserindo CPF e criando uma senha de 6 algarismos.