Veja o que abre e fecha no feriado de 12 de outubro em São Paulo

O dia 12 de outubro é feriado nacional da Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil. Também, na data comemora-se o dia das crianças. Sendo assim, muitos estabelecimentos fecham as portas. Além disso, o rodízio municipal de veículos ficará suspenso na próxima segunda-feira, inclusive para caminhões. Portanto, veja o que abre e fecha no feriado na capital paulista.

O que abre e fecha no feriado?

Agências Bancárias

Durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida, as agências bancárias não abrem. Sendo assim, boletos que tiverem vencimento para o dia 12 poderão ser pagos no dia seguinte (13), sem multa. Contudo, as contas podem ser pagas pelo internet banking da agência em que é cliente.

Correios

Os Correios também fecham as portas durante o feriado. Dessa forma, as agências próprias não funcionam a partir de sábado (10), exceto algumas agências franqueadas. Mesmo assim, todas as agência seguem fechadas na próxima segunda-feira, 12 de outubro.

Poupatempo

O Poupatempo vai abrir no sábado (10), com atendimento estendido até as 17h, por causa do mutirão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Mas, não funciona no feriado, então só volta a funcionar na terça-feira (13).

Detran

O Detran abrirá no sábado (10), assim como o Poupatempo, O mutirão da CNH é para regularizar a situação de motoristas com carteiras vencidas ou com pendências, já que o serviço estava suspenso por causa do isolamento social. Sendo assim, o Detran fecha na segunda-feira, 12 de outubro.

Procon

Os serviços do Procon fecham no fim da tarde de hoje (09) e só voltam na terça-feira (13).

SPTrans

O atendimento será normal nos postos de venda e terminais de ônibus da SPTrans e Expresso Tiradentes, que funciona das 6h às 22h. Contudo, o Posto Central e as lojas do Metrô Jabaquara, Santana e Augusta fecharão.

Além disso, a circulação de ônibus terá redução de 49% da frota na segunda-feira (12), em relação aos dias úteis. Recargas do Bilhete Único pode ser realizada via virtual ou nas máquinas automáticas e validadores dentro dos ônibus.

Saúde – 12 de outubro

Na saúde, os serviços municipais que fazem atendimento de emergência, como hospitais, prontos-socorros e UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) funcionarão normalmente.

Hospitais Municipais

Os hospitais municipais seguem horário normal de funcionamento, ou seja, não fecham durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida.

Unidades Ambulatoriais

As Unidades Ambulatoriais, que realizam exames e consultas com especialistas, não tem expediente na segunda-feira, 12 de outubro. Sendo assim, para emergências é melhor ir ao hospital ou pronto-socorro mais próximo.

Unidades Básicas de Saúde

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) também não funcionam durante o feriado. Assim, só reabrem para consultas, exames de sangue, retirada de remédios e vacinação na terça-feira (13).

Parques e Unidades de Conservação

Devido à pandemia, os parques seguem fechados durante os fins de semana e feriados. Contudo, algumas unidades de conservação espalhadas pela capital e pelo estado de São Paulo abrem nesta segunda-feira, 12 de outubro.

Sendo assim, é importante conferir a exigência de agendamento ou compra de ingressos para aproveitar o feriado junto à natureza.

Por fim, para saber mais informações sobre abertura e fechamento de parques e unidades de conservação, bem como a lista completa, acesse o site do governo (sp.gov.br) ou clique aqui.