Resultado do Dia de Sorte 652 de terça-feira (06/09/22)

A partir das 20h (horário de Brasília) será realizado o sorteio os números do resultado do Dia de Sorte 652 de hoje, terça-feira (06/9). O prêmio está acumulado em R$ 150 mil e leva o apostador que acertar as sete dezenas. Conheça os ganhadores do Dia de Sorte.

Resultado do Dia de Sorte 652

Confira os números do concurso do Dia de Sorte 652 de hoje.

Números sorteados:

Mês da Sorte:

Ganhadores do prêmio do Dia de Sorte

Quem acertar a partir de quatro números e/ou o Mês da Sorte que sair no resultado do Dia de Sorte consegue ganhar algum prêmio. A bolada principal sai para o apostador que adivinha todas as sete dezenas sorteadas e se houver mais de sortudo, a quantia será dividida igualmente entre as partes.

Em três faixas são pagas quantias fixas de: R$ 2,00 para o Mês da Sorte, R$ 4,00 para quatro números e R$ 20,00 para cinco números. O restante da quantia é destinado para as demais faixas de premiação sendo: 67% para a faixa de sete acertos e 30% para a faia de seis acertos.

Caso nenhuma aposta seja premiada com o resultado do Dia de Sorte 652 em qualquer uma das categorias, os valores serão acumulados para o próximo concurso, na primeira faixa, de sete acertos. O Mês da Sorte é um premiação independente que pode acumular como as demais faixas.

Para uma pessoa acertar o resultado do Dia de Sorte concurso 632 apostando com o jogo simples, a chance é de uma em 2.629.575. Já com um jogo de 15 dezenas (máximo permitido), a probabilidade é de uma em 408.

Nas demais faixas a chance é de uma em: 15,6 mil para seis acertos, 453 para cinco acertos, 37 para quatro acertos e 12 para o Mês da Sorte.