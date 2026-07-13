Loterias

Dupla Sena 2982: resultado do concurso da sexta-feira

Prêmio é de R$ 800 mil

Escrito por Anny Malagolini
Resultado da Dupla Sena concurso 2982 DCI
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O resultado da Dupla Sena 2982 será divulgado nesta segunda-feira, 13 de julho de 2026, após o sorteio realizado pela Caixa Econômica Federal no Espaço da Sorte, em São Paulo. O concurso tem duas faixas de dezenas sorteadas e pode pagar prêmio de R$ 800 mil aos apostadores que acertarem os seis números no primeiro ou no segundo sorteio.

Resultado da Dupla Sena concurso 2982

1º Sorteio: 04-20-24-27-40-41

2º Sorteio: 03-12-13-28-30-35

Para ganhar algum prêmio, além da quantia principal da loteria, é preciso marcar no mínimo três números em pelo menos um dos sorteios.

Existem quatro faixas de premiação para cada um dos sorteios do mesmo concurso da Dupla Sena, mas a quantia principal vai para a primeira faixa do primeiro sorteio. Cada sorteio possui quatro faixas de premiação e cada uma recebe uma porcentagem de valor para dividir entre os ganhadores.

A Caixa define o valor final de premiação após o rateio entre as apostas acertadoras do resultado da Dupla Sena 2981. Se não houver ganhador em qualquer faixa de premiação, os valores acumulam para o concurso seguinte, na primeira faixa do primeiro sorteio.

Contudo, ainda ficam  acumulados 16% do prêmio bruto para a primeira faixa do primeiro sorteio do próximo concurso especial de Páscoa da modalidade.

A chance de acertar o resultado da Dupla Sena com a aposta simples é de uma em 15.890.700. Essa probabilidade vale tanto para o primeiro sorteio, quanto para o segundo já que os dois têm a mesma quantidade de dezenas.

Porém, se o jogo for de 15 números, essa chance vai para uma em 3.174. Então nesse caso, a probabilidade também vale para o segundo sorteio da modalidade.

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jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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