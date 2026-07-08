Resultado da Dupla Sena 2980: prêmio de R$ 500 mil sai nesta quarta

Resultado da Dupla Sena 2980: prêmio de R$ 500 mil sai nesta quarta

A Dupla Sena concurso 2980 será sorteada nesta quarta-feira, 8 de julho, com prêmio estimado em R$ 500 mil para quem acertar as seis dezenas. O sorteio acontece a partir das 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O resultado da Dupla Sena 2980 será atualizado após a divulgação oficial dos números pelas Loterias Caixa.

Resultado da Dupla Sena 2980

Confira os números sorteados na Dupla Sena desta quarta-feira:

1º sorteio: 14-21-26-31-35-36

2º sorteio: 13-20-21-24-26-36

Na Dupla Sena, o apostador concorre com o mesmo bilhete em dois sorteios no mesmo concurso. A aposta simples permite escolher seis números entre os 50 disponíveis no volante. Também é possível marcar mais dezenas, o que aumenta as chances de ganhar, mas deixa o jogo mais caro.

Além da faixa principal, paga a quem acerta os seis números, a modalidade também premia apostas com cinco, quatro ou três acertos em cada sorteio.

Para jogar, o apostador pode registrar a aposta em uma casa lotérica credenciada ou pelos canais eletrônicos da Caixa, dentro do horário permitido para concursos do dia. O valor mínimo da aposta simples é de R$ 3.

Caso ninguém acerte as seis dezenas do primeiro sorteio, o prêmio acumula para o concurso seguinte na faixa principal. Os ganhadores devem conferir o bilhete e observar o prazo de até 90 dias para retirar o prêmio.