Loterias

Resultado da Timemania 2413 hoje: prêmio é de R$ 3,1 milhões

Sorteio começa às 21h

Escrito por Anny Malagolini
Resultado da Timemania 2413 DCI

A Timemania concurso 2413 será sorteada nesta quinta-feira, 9 de julho, com prêmio estimado em R$ 3,1 milhões para quem acertar as sete dezenas. A extração acontece a partir das 21h, pelo horário de Brasília, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O resultado será divulgado pela Caixa Econômica Federal após a apuração do sorteio. Para ganhar o prêmio principal, é preciso acertar os sete números sorteados. A Timemania também premia apostas com seis, cinco, quatro ou três acertos, além do Time do Coração.

Resultado da Timemania 2413

Confira abaixo as dezenas sorteadas na Timemania desta quinta-feira:

Timemania 2413:
Time do Coração:

O prêmio de R$ 3,1 milhões será pago à aposta que cravar as sete dezenas do concurso. Caso mais de um bilhete acerte a faixa principal, o valor é dividido entre os ganhadores. Se ninguém acertar todos os números, a quantia acumula para o próximo sorteio.

Na Timemania, o apostador escolhe dez números entre os 80 disponíveis no volante e também marca um Time do Coração. Em cada concurso, são sorteadas sete dezenas e um clube.

Como receber o prêmio da Timemania?

Quem acertar alguma faixa de premiação pode retirar valores de até R$ 2.259,20 em casas lotéricas credenciadas ou em agências da Caixa, apresentando o bilhete premiado e um documento oficial com CPF.

Prêmios acima desse valor devem ser sacados exclusivamente em uma agência da Caixa Econômica Federal. O prazo para resgate é de até 90 dias corridos após a data do sorteio. Depois desse período, o valor é repassado ao Tesouro Nacional.

Os sorteios das Loterias Caixa acontecem no Espaço da Sorte, em São Paulo, e movimentam apostadores em todo o Brasil. O resultado da Timemania 2413 será atualizado assim que as dezenas forem divulgadas.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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