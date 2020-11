Dupla Sena 2152 pode pagar R$ 700 mil hoje (5); veja como apostar

A Dupla Sena 2152 pode pagar hoje, 5 de novembro, um prêmio de R$ 700 mil para o apostador que acertar as seis dezenas de algum dos dois sorteios. As apostas podem ser efetuadas até às 19h pela internet, no site da Caixa, ou nas Lotéricas credenciadas. O sorteio será às 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Como jogar na Dupla Sena?

Na Dupla Sena 2152 o apostador tem o dobro de chances de levar o prêmio de R$ 700 mil. É que com o mesmo bilhete, o apostador concorre duas vezes dentro do mesmo sorteio. As apostas são feitas escolhendo de 6 a 15 números, dos 50 disponíveis no volante. Ganha se acertar 4, 5 ou 6 números no primeiro ou no segundo sorteio.

Mas atenção, para ganhar o prêmio principal da Dupla Sena, o apostador precisa acertar os seis números do volante.

Na hora de preencher o bilhete, o apostador pode optar que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima, com seis números, custa R$ 2,50.

Chances de acertar a Dupla Sena 2152

Mesmo que o apostador concorra a dois sorteios por concurso, a sorte nunca é demais. Para acertar o resultado da Dupla Sena 2152, a chance de ganhar com a aposta simples é de uma em 15.890.700. Entretanto, se o jogo for de 15 números, essa probabilidade vai para uma em 3.174.

Quais são os dias de sorteio?

Os sorteio da Dupla Sena são às terças, quintas e sábados, sempre às 20h.