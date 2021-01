Dupla Sena pode entregar prêmio de R$ 1,1 milhão hoje (23/01/21)

Acumulada em R$ 1,1 milhão, a Dupla Sena, concurso 2187, pode entregar o prêmio hoje, sábado (23), para o jogador que cravar as seis dezenas do primeiro sorteio. Os apostadores conseguem registrar seu jogo em casas lotéricas, aplicativo ou site Loterias Caixa (https://www.loteriasonline.caixa.gov.br) até às 19h (horário de Brasília) para garantir a chance de se tornar milionário.

O evento será realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, às 20h, e transmitido ao vivo por meio das redes sociais da Caixa.

Saiba tudo sobre a Dupla Sena

A Dupla Sena realiza dois sorteios por concurso, sendo seis dezenas em cada – ao todo 12 números -, às terças, quintas e sábados, a partir das 20h. Se o apostador não acertar os números no primeiro sorteio, acaba tendo mais uma chance.

É necessário marcar de seis a 16 números no volante – composto por 50 dezenas. Mas, para ganhar em uma das quatro faixas de prêmio, o apostador precisa acertar de três a seis números em qualquer um dos sorteios.

A combinação de números da aposta da Dupla Sena também pode ser feita de forma aleatória pelo sistema, com a Surpresinha. Além disso, para tentar a sorte e concorrer a dois, quatro, oito ou três, seis, nove e 12 concursos consecutivos com a mesma aposta, o jogador pode escolher a opção Teimosinha.

Na Dupla Sena a aposta sai por R$ 2,50, mas o apostador tem a opção de adicionar dezenas se pagar um valor maior.

Bolão da Dupla Sena

Para concorrer ao Bolão da Dupla Sena, o valor mínimo é de R$10,00 e cada cota – número de participantes que cada aposta pode ter – não deve custar menos de R$2,50.

No entanto, é possível realizar apostas com no mínimo duas e no máximo 10 cotas – para jogos com seis números. Porém, em apostas de sete a 15 números, a cota é de no mínimo duas e no máximo 50.

O jogador deve preencher as dezenas que deseja jogar no Bolão no próprio volante ou pedir para que um atendente da lotérica faça isso pelo sistema.

Qual é a probabilidade de ganhar no concurso 2187?

Na Dupla Sena, a chance de ganhar com a aposta simples é de uma em 15.890.700. Mas, se o jogo for de 15 números, a probabilidade vai para 1 em 3.174.