Dupla Sena de Páscoa 2021 pode pagar R$ 30 milhões

A Páscoa é tempo de renovação. E, que tal, renovar a vida financeira com a Dupla Sena de Páscoa? O concurso da modalidade lotérica ocorre uma vez por ano e promete pagar um super prêmio para o apostador que acertar as dezenas. Em 2021, o sorteio está previsto para ocorrer em 3 de abril.

A Dupla Sena de Páscoa surgiu em 2017, substituindo a antiga Lotomania de Páscoa, e de lá para cá vem conquistando apostadores em todo o Brasil, afinal, são cerca de R$ 30 milhões no prêmio principal anualmente.

“As regras para apostar nos concursos especiais são as mesmas dos concursos regulares. A diferenciação diz respeito à forma de premiação, em que o prêmio principal não acumula, como ocorre nos concursos regulares sem ganhador na primeira faixa”, informou a CAIXA por meio de nota.

O prêmio para a Dupla Sena de Páscoa é um acumulado dos concursos regulares, que ocorrem ao longo do ano. Ao todo, 16% de cada concurso ficam acumulados para a 1ª faixa do 1º sorteio (seis acertos) do próximo concurso especial.

As vendas para o concurso de Páscoa, segundo a CAIXA, têm previsão de começar 4 semanas antes do sorteio. O valor da aposta simples é R$ 2,50.

O que é a Dupla Sena de Páscoa?

Em homenagem à Páscoa, a loterias Caixa organiza um super sorteio festivo em um sábado antes do domingo de Páscoa.

Os jogadores podem participar em 2 sorteios separados pelo preço de um bilhete! Ele também tem probabilidades relativamente favoráveis, então a popularidade do jogo não é surpreendente.

Para jogar, basta escolher 6 números de 1 a 50. Se acertar os 6, você leva para casa o grande prêmio. Azar com o primeiro empate? Talvez o segundo empate lhe valha essa vitória.

Como apostar na Dupla Sena de Páscoa?

Assim como no concurso regular, é necessário marcar de seis a 15 números no volante, que é composto por 50 dezenas. Com isso, o apostador concorre com os números ao 1º e 2º sorteio.

Porém, para ganhar em uma das quatro faixas de premiação, o apostador precisa acertar de três a seis números em qualquer um dos sorteios.

A combinação de números da aposta da Dupla Sena também pode ser feita de forma aleatória pelo sistema, com a Surpresinha.

Para aumentar as chances de ganhar o prêmio milionário, o apostador pode ainda acrescentar mais números ao volante. O valor do jogo, no entanto, acaba subindo. Confira a seguir a tabela de preços divulgada pela Caixa.

Quantidade de Nº Jogados Apostas Feitas Preço 6 1 R$ 2,50 7 7 R$ 17,50 8 28 R$ 70,00 9 84 R$ 210,00 10 210 R$ 525,00 11 462 R$ 1.155,00 12 924 R$ 2.310,00 13 1.716 R$ 4.290,00 14 3.003 R$ 7.507,50 15 5.005 R$ 12.512,50

Qual é a probabilidade de ganhar o prêmio?

A chance de ganhar com a aposta simples é de uma em 15.890.700. Contudo, se o jogo for de 15 números, a probabilidade vai para 1 em 3.174.

seis números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 15.890.700;

sete números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 2.270.100;

oito números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 567.525;

nove números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 189.175;

10 números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 75.670;

com 11 números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 34.395;

logo após, com 12 números, a possibilidade de ganhar é uma em 17.197;

ademais, com 13 números, a chance fica em uma em 9.260;

por fim, com 14 números a chance fica em uma em 5.291.

Resultados anteriores da Dupla Sena de Páscoa

O primeiro sorteio da Dupla Sena de Páscoa, concurso 1630, ocorreu em 15 de abril de 2017. As dezenas sorteadas no primeiro sorteio foram 05 08 23 26 33 43. Já no segundo sorteio foram 06 23 25 38 41 45.

Em 2018, no dia 31 de março, foram sorteadas as dezenas do concurso 1771. No primeiro sorteio, os números que saíram foram 03 13 26 27 39 42. Já no segundo sorteio, saíram os seguintes números 10 14 18 19 35 39.

No ano seguinte, em 2019, no dia 20 de abril, ocorreu mais um sorteio do concurso. Dessa vez, no primeiro sorteio saíram seguintes dezenas 08 17 19 29 44 46. No segundo sorteio, as dezenas premiadas foram 02 04 05 19 35 41.

Por fim, em 2020, no dia 25 de abril, foram sorteadas as dezenas do concurso especial. No primeiro sorteio, as dezenas premiadas foram 04 11 32 35 36 50. No segundo sorteio saiu 04 16 17 22 43 50.