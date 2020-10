Dupla Sena paga R$2,2 milhões hoje (15); saiba como apostar

A Dupla Sena concurso 2144 paga nesta quinta-feira (15) o prêmio acumulado de R$2,2 milhões. O sorteio é realizado às 20h, no Espaço Loterias Caixa, localizado na Rodoviária do Tietê, em São Paulo. As apostas podem ser feitas até às 19h pela internet, no site oficial ou em casas lotéricas.

Ninguém acertou os seis números sorteados do concurso 2143 da última terça-feira (13). Confira:

1º sorteio

22 -23-33-37-43-48

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

2º sorteio

15-20-36-39-42-49

Premiação

No 1º sorteio, cinco apostas acertaram e receberam o valor de R$ 8.892,16 (cada) e 419 pessoas acertaram quatro números e receberam o valor de R$ 121,27 cada um. Já no 2º sorteio, sete apostas tiveram 5 acertos e ganharam R$ 5.716,39 cada.

Como apostar na Dupla Sena concurso 2144?

Na Dupla Sena, com um único bilhete, o apostador concorre duas vezes dentro do mesmo sorteio. Ele faz a aposta escolhendo de 6 a 15 números, entre os 50 disponíveis no volante. Ganha se acertar 4, 5 ou 6 números no primeiro ou no segundo sorteio. Na hora de preencher o bilhete, o apostador pode optar que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

A aposta mínima, com seis números, custa R$ 2,50. O sorteio será transmitido ao vivo no canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube.

Qual é a probabilidade de ganhar?

Na Dupla Sena, a chance de ganhar com a aposta simples é de uma em 15.890.700. Mas, se o jogo for de 15 números, a probabilidade vai para 1 em 3.174.