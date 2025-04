Horário do resultado da Dupla Sena de Páscoa 2025

Horário do resultado da Dupla Sena de Páscoa 2025

A Dupla Sena de Páscoa 2025 vai pagar prêmio de R$ 45 milhões ao vencedor. O concurso, um dos mais esperados do ano, aceita apostas até às 18h (de Brasília) do dia 19 de abril, e o horário do sorteio segue a tradição.

Que horas sai a Dupla Sena de Páscoa 2025?

O sorteio da Dupla Sena de Páscoa 2025 está programado para sábado, 19 de abril, às 20h (horário de Brasília). O prêmio não acumula; caso ninguém acerte as dezenas, o valor será dividido entre os acertadores com menos números, e assim por diante.

As apostas podem ser realizadas até as 18h, tanto em lotéricas quanto pelo site da Caixa. O prêmio estimado é de R$ 45 milhões, o maior da história do concurso.

A regra da Dupla Sena de Páscoa 2022 é quase a mesma dos concursos regulares, porém caso não tenha acertador do resultado, o prêmio não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, a Caixa divide o prêmio entre os acertadores da faixa seguinte do primeiro sorteio e assim sucessivamente.

As apostas custam a partir de R$ 2,50, e a Caixa explica que a partir de três acertos já é possível ganhar prêmio na Dupla Sena de Páscoa. A probabilidade de acertar os números do resultado é uma em 15,8 mil sendo a mesma para os dois sorteios.

Para chegar mais perto de faturar o prêmio milionário, uma possibilidade é participar de bolões. Dá para criar um bolão com quem desejar ou comprar a cotas de bolões organizados por casas lotéricas (com possibilidade de cobrança da tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota).

Como apostar pela internet?

As apostas podem ser feitas até às 18h, horário de Brasília, do dia 19 de abril de 2025, através do site da Caixa. Para fazer sua aposta pela internet, siga os passos:

Passo 1: acesse o site da Loterias Caixas (https://loterias.caixa.gov.br/) ou baixe o aplicativo na App Store ou Google Play. Pela internet, só é possível fazer apostas gastando acima de R$ 30.

Passo 2: do lado esquerdo da tela, clique em ‘loterias caixas’ e depois em ‘Dupla Sena’;

Passo 3: clique em ‘Dupla Sena de Páscoa’ e depois, no canto inferior’, em ‘clique e aposte’;

Passo 4: escolha a Mega da Virada e clique em ‘aposte já’;

Passo 5: insira seu CPF e a senha cadastrada no site da caixa. Novos usuários devem se cadastrar;

Passo 6: aceite os termos de uso e preencha sua aposta;

Passo 7: informe os dados e conclua o pagamento.